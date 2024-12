Kresťanskí demokrati chcú od Fica odpovede, požiadajú o zvolanie mimoriadneho výboru a neskôr aj schôdze parlamentu

Hazardovanie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s hospodárskou a bezpečnostnou budúcnosťou SR berie Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) mimoriadne vážne.

Od predsedu vlády bude na pôde Národnej rady SR žiadať vysvetlenie ku všetkým nastoleným otázkam týkajúcim sa riešenia dodávky energií a jeho cesty za ruským prezidentom Vladimirom Putinom do Moskvy.

Otázky sa týkajú nielen európskych tém

Najskôr požiada o zvolanie mimoriadneho výboru pre európske záležitosti za účasti slovenských europoslancov a neskôr aj o zvolanie mimoriadnej schôdze, keďže sa otázky týkajú nielen európskych tém, ale aj zahraničnopolitických a hospodárskych. Prípadný návrh na odvolanie predsedu vlády vznesie KDH po vypočutí premiéra na výbore v koordinácii s ďalšími opozičnými stranami.

„Nedávne kroky premiéra Fica priamo ohrozujú vnímanie Slovanskej republiky medzi našimi partnermi, ktorých nevyhnutne potrebujeme k prinášaniu ekonomických riešení pre zlú situáciu nášho hospodárstva. Pri súčasných geopolitických a ekonomických výzvach je to hazard s ekonomickou stabilitou našej krajiny,“ konštatuje KDH.

Kontroverzná cesta do Kremľa

Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že premiér Fico sa na poslednom predvianočnom summite Európskej únie postavil v závažnej principiálnej otázke proti zvyšku EÚ a nedokázal s ukrajinským prezidentom Zelenským a našimi európskymi partnermi riešiť tak závažnú otázku, akou sú dodávky zemného plynu pre Slovensko.

„Po tomto zlyhaní sa vybral na kontroverznú cestu do Kremľa, čím ešte viac spochybnil kredibilitu Slovenskej republiky v očiach našich spojencov. Medzitým sa začal vyhrážať Ukrajine, že jej zastaví dodávky elektrickej energie, čo by znamenalo prieme poškodenie ekonomických záujmov SR. V posledných hodinách toto rozporuplné konanie zaklincoval listom najvyšším predstaviteľom EÚ,“ vymenovalo KDH. Zároveň upriamilo pozornosť na skutočnosť, že slovenská verejnosť dodnes nepozná odpoveď na otázku, na čie náklady Fico do Ruska vycestoval.

„Názor KDH je, že premiér Fico mal o otázkach, ktoré kladie predstaviteľom EÚ, rokovať s nimi už týždne či mesiace a hľadať pre Slovenskú republiku také riešenie, aby neboli ohrozené ekonomické istoty našich občanov,“ uviedlo hnutie.