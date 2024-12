Fico roztrhal našu zahraničnú politiku na franforce. Demokrati pripravili návrh na vyslovenie nedôvery vláde – VIDEO

Demokrati pripravili návrh na vyslovenie nedôvery vláde Roberta Fica a vyzývajú k spoločnému postupu opozície aj občianskej spoločnosti. Zároveň opätovne ponúkajú spoluprácu pri zbere podpisov za predčasné voľby v rámci petície Stačilo Fica.

Mimoparlamentná strana tým reaguje na kroky súčasnej vlády, ktorá podľa nej koná v rozpore so štátnymi záujmami a predstavuje ohrozenie slovenskej ekonomiky a bezpečnosti. Predseda Demokratov Jaroslav Naď kritizuje Roberta Fica za jeho cestu do Moskvy.

Predčasné parlamentné voľby nemusia byť v rukách koalície

„Som presvedčený, že Róbert Fico nebol rokovať o plyne, pretože ten na budúci rok vyrokoval Karel Hirman za našej vlády. Nepochybujem, že si bol pre pokyny, čo robiť pre to, aby sa Slovensko stalo Putinovým partnerom vo vojne proti Ukrajine. A to, že sa premiér Slovenska vyhráža nášmu susedovi, že mu vypne elektrinu, je najpodlejšia čerešnička na torte,“ povedal predseda Demokratov Jaroslav Naď.

Zároveň pripomína, že pred ostatnými parlamentnými voľbami hovoril o možných zásahoch Ruska do kampane a predpokladá, že konanie súčasnej vlády v prospech Putina môže s týmto úzko súvisieť. Predčasné parlamentné voľby podľa neho nemusia byť v rukách koalície.

„Potrebujeme vytvoriť spoločný tlak. Prosím, aby sme si konečne sadli za jeden stôl a nehovorím teraz len o opozícii. Situácia je tak vážna, že sa potrebujeme spojiť naprieč celým demokratickým spektrom občianskej, kultúrnej a politickej spoločnosti,“ povedal Naď.

Vidíme rozklad štátu v priamom prenose

Domnieva sa, že Robert Fico môže pokúšať dostať Slovensko z Európskej únie a NATO. Naznačuje tiež, že kroky súčasného premiéra sú tak zásadné, že nás môžu ťahať do vojny, pretože otvoria energetický front na strane Putina.

„Pripravili sme návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Už nie je čas rozmýšľať a filozofovať, veď vidíme rozklad štátu v priamom prenose. Potrebujeme 30 podpisov, Ľubomír Galko svoj podpis samozrejme odovzdá,“ doplnil podpredseda strany Juraj Šeliga. Podľa expremiéra Eduarda Hegera ide o bezprecedentnú situáciu, najmä s ohľadom na zahranično-politický kontext.

„Robert Fico roztrhal našu zahraničnú politiku na franforce. Od ukrajinského prezidenta odmietol stovky miliónov ako kompenzáciu za to, že nebudeme odoberať od Ruska plyn. Na druhej strane chce Ukrajine vypnúť dodávky elektriny zo Slovenska, za ktoré nám Ukrajinci riadne platia a predstavuje to milióny v našom štátnom rozpočte,“ poukázal Heger. Podľa neho by dôsledkom bolo zomieranie ľudí na Ukrajine a Slovensko by rozhodnutím premiéra Fica bolo za to zodpovedné.