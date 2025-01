Krásny gól Slafkovského Montrealu nestačil. Je to na figu, povzdychol si mladý Slovák

Juraj Slafkovský strelil ôsmy gól v tejto sezóne NHL, ale Montrealu to k víťazstvu nad Winnipegom nepomohlo. V súboji dvoch kanadských tímov Canadiens doma podľahli Jets 1:4. Prvýkrát od prelomu októbra a novembra prehrali tretí zápas v neprerušenej sérii.

V 12. min Slafkovský predviedol to, čo u neho chcú vidieť všetci fanúšikovia. Strelou bez prípravy, tzv. one timerom, poslal Montreal do vedenia 1:0. Košický rodák týmto gólom navýšil počet bodov v aktuálnej sezóne na 29 (8+21) a celkovo počas troch rokov v NHL na 89.

Aktuálne je Slafkovský štvrtý najproduktívnejší hráč Canadiens po spoluhráčoch z útoku Nickovi Suzukim a Colovi Caufieldovi a obrancovi Lanovi Hutsonovi.

Lenže po tomto jeho zásahu už strieľali góly iba hráči Winnipegu, víťazstvo druhého najlepšieho tímu NHL režíroval dvoma gólmi Kyle Connor a jedným Mark Scheifele. Toto úderné duo už má v aktuálnej sezóne na konte po 29 presných zásahov.

„Nebolo to zlé. Mali sme šance, oni tiež mali šance a na rozdiel od nás ich premenili. Ak by sme dve – tri akcie zakončili inak, možno by to bol iný zápas. Teraz však už na tom nezáleží, treba sa len poučiť,“ skonštatoval Slafkovský v pozápasovom rozhovore s kanadskými médiami.

Pri zmienke, že Winiipeg je absolútna špička NHL, 20-ročný mladík poznamenal:„Je to na figu, lebo sme už dokázali zdolať aj najlepšie tímy v súťaži.“

Zatiaľ čo Winnipeg má rovnaký počet bodov ako líder NHL Washington, Montrealu na 11. priečke vo Východnej konferencii stále chýbajú 2 body na miesto s voľnou kartou do play-off.

Kapitán Montrealu Nick Suzuki vo svojom hodnotení povedal, že treba vylepšiť hru v druhej tretine:

„Mali sme dobrý úvod, ale zápas nám ušiel v druhej tretine, V tretej sme si utvorili pár dobrých šancí, ale neskórovali sme. Winnipeg má veľkú silu v útoku,“ skonštatoval Suzuki.