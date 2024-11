Konečne víťazstvo! Spišiaci po nájazdoch ukončili päťzápasovú čiernu sériu

Pred zápasom 21. kola hokejovej extraligy HK Spišská Nová Ves – HC Slovan Bratislava sa viedli debaty o tom, ktorá z dvoch sérií sa skončí. Či spišskonovoveská s piatimi prehrami alebo bratislavská s tromi víťazstvami.

Napokon sa v zápasovej dráme na Spiši zrodilo tesné víťazstvo Spišiakov 5:4 po nájazdoch. Slovanisti síce v kvalitnom súboji štyrikrát viedli, využili dve presilovky, ale na viac ako bod im to nestačilo.

„Po piatich prehrách sme boli pod tlakom a vtedy máte pocit, že nič nejde podľa vašich predstáv. Urobili sme veľa vecí dobre, neustále doťahovali náskok súpera a nakoniec boli odmenení. Som rád, ako sa hráči vyrovnali s tlakom v tomto ťažkom zápase,“ zhodnotil tréner Spišiakov Jason O´Leary.

Zahadzovali šance

Jeho zverenci mohli o víťazstve rozhodnúť už v riadnom hracom čase aj v predĺžení, ale zahadzovali šance ako na bežiacom páse. Veľa toho vychytal aj Fín v bránke Slovana Henri Kiviaho, Spišiaci na neho vystrelili 35-krát, z toho sedemkrát v predĺžení.

Žiak nastrelil žŕdku, neskôr Myklucha nezakončil dobre z nájazdovej pozície a na druhej strane neuspel Takáč. Potom ešte raz Myklucha neuspel sám proti Kiviahovi, ale predĺženie víťazný gól neprinieslo.

Vyrovnaný súboj pokročil aj do nájazdov, v ktorých o domácom tvrdo vybojovanom víťazstve rozhodli Hannoun a Andrusiak, zatiaľ čo ani jeden zo štyroch slovanistov neprekonal Mitensa. Stále platí, že Spišská Nová Ves od návratu do extraligy doma so Slovanom Bratislava neprehrala. Táto séria trvá už tri roky a sedem zápasov.

Sklamanie Takáča

„Spišská Nová Ves má kvalitu. Po našom strelenom góle im to tam znova padlo. Neviem, čomu to pripísať, ale verím, že sa to už nebude opakovať. Som sklamaný, lebo sme na Spiši chceli vyhrať za tri body,“ zhodnotil útočník Slovana Samuel Takáč.

„Verím, že nabudúce mi to už padne a prelomím to. Asi si musím namočiť hokejku. Som však veľmi rád, že ako mužstvo sme zlomili sériu prehier. Aj sme si v šatni zakričali, odovzdali prilbu, tak to má byť,“komentoval Myklucha po zápase aj pre STVR.