Hokejisti Košíc prehĺbili krízu Spišskej Novej Vsi, gólový účet medzi seniormi si otvoril mladík Repčík (video+foto)

Priamy súboj o prvú priečku v priebežnej tabuľke hokejovej extraligy zvládli lepšie domáce Košice, ktoré v šlágri 20. kola zdolali Spišskú Novú Ves 3:1. Na čele hodnotenia majú „oceliari“ náskok troch bodov práve pred Spišiakmi, ktorí ťahajú šnúru piatich prehier a tá ich obrala o post suverénneho lídra súťaže. V novembri hráči Spišskej Novej Vsi ešte nezvíťazili a získali len jeden bod.

Košice si v utorok v prvých dvoch tretinách vybudovali trojgólový náskok a v záverečnej dvadsaťminútovke hostia už len skorigovali.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Páčila sa mi naša hra. Prvoradou úlohou bolo eliminovať napádanie súpera a jeho prečíslenia, pretože v tomto je Spišská najlepšia v lige. Nestrácali sme zbytočné puky a držali sme ich, spravidla v útočnom pásme. To bolo dôležité, pretože ak strácate so Spišskou puky, tak máte problém. Teším sa z troch cenných bodov,“ povedal po stretnutí domáci tréner Dan Ceman, cituje ho oficiálny web HC Košice.

Spadol mu kameň zo srdca

Prvý gól v tejto sezóne aj celej extraligovej kariére strelil 20-ročný miestny rodák Peter Repčík.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Som šťastný. Konečne mi to tam padlo a tým gólom mi spadol aj kameň zo srdca. Všetci okolo ma podporovali, ale sám na seba som už vyvíjal tlak. Chcel som pomôcť tímu, pretože hoci som hral dobre, mužstvu je najlepšie pomôcť gólmi. Podstatné bolo, že aj keď som bol miestami frustrovaný z nepremenených šancí, všetci ma podporovali a vraveli, že to určite príde,“ poznamenal.

Šírka kádra

Košičania zvládli šláger napriek absencii Dominika Riečického, Mária Luntera, Filipa Krivošíka, Eduarda Šimuna a Mareka Bartánusa.

„Máme veľkú hĺbku tímu a potiahnuť dokáže prvá i štvrtá päťka. To je naša najväčšia sila v tejto sezóne. Tentoraz sme potiahli my ako tretí útok, ale keď máte vo formácii Miša Chovana, tak to nie je len taký tretí útok,“ doplnil Repčík.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pokúsi sa o ďalší gól

Košice z ostatných piatich duelov vyhrali štyri a už vo štvrtok by radi pridali ďalší triumf v domácom súboji proti Novým Zámkom.

„Teraz tam prišiel aj brankár so Stanleyho pohárom. Bolo by veľkou vecou, ak by som mu dal gól. Určite sa o to vo štvrtok pokúsim,“ dodal Repčík.