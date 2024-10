Žilinčan Fejes sa zaskvel hetrikom, ale nemá na ne recept (video)

Žilina zdolala Michalovce 4:3 po samostatných nájazdoch v predohrávke 17. kola hokejovej extraligy a posunula sa na ôsmu priečku v tabuľke.

Michalovce zostali štvrté o bod za treťou Banskou Bystricou.

Z troch bodov iba dva

Šieste domáce víťazstvo nováčika v sezóne mohlo byť aj trojbodové. Žilinčania viedli ešte dve sekundy pred koncom tretej tretiny 3:2, ale potom sa počas power-play hostí podarilo Adamovi Vargovi vyrovnať.

V predĺžení gól nepadol, a tak rozhodli samostatné nájazdy. Hneď prví dvaja strelci Žiliny Miguel Tourigny a Kamil Walega boli úspešní, a keďže v michalovskom drese gólovo odpovedal len Patrik Svitana, dva body zostali doma.

„Michalovce dobre bránili stredné pásmo, dohrávali súboje, bolo náročné sa proti nim presadiť. Aj my sme však odohrali dobrý duel. Ubránili sme ťažké oslabenia, viedli sme 3:2 až do konca, ale dostali sme v samom závere gól. Som vďačný aj za dva body, pretože chalani si to zaslúžili,“ uviedol tréner Vlkov Milan Bartovič na spomínanom webe.

Tretí hetrik na Slovensku

Hetrikom vo víťaznom tíme sa zaskvel americký útočník Hunter Fejes, ktorý skóroval v každej tretine. Bol to jeho tretí hetrik v slovenskej extralige, prvé dva dosiahol v drese Košíc v uplynulých dvoch sezónach. A jeden aj proti Michalovciam.

„Boli sme blízko k trom bodom. Sme radi, že máme aspoň dva. Predchádzajúci hetrik som strelil asi ešte v drese Košíc, ale nepamätám si to presne. Na hetrik nemám nejaký špeciálny recept. Snažil som sa byť v hlave nastavený správne a hrať tak, ako by to bol posledný zápas,“ zhodnotil Hunter Fejes.

Hrá sa už v piatok

Extraliga pokračuje už v piatok 1. novembra kompletným 16. kolom.

Stretnú sa dvojice: Košice – Poprad, Spišská Nová Ves – Zvolen, Slovan – Žilina, Michalovce – Trenčín, Nové Zámky – Banská Bystrica a Nitra – Liptovský Mikuláš.