KDH odmieta odpočúvanie ľudí „tajnými“, ide o návrat do komunizmu (video)

Kresťanskí demokrati odmietajú odpočúvanie ľudí Slovenskou informačnou službou (SIS), ide podľa nich o návrat do komunizmu. Uviedli to poslanci za KDH František Majerský a František Mikloško.

SIS bola v minulosti zneužívaná

Ako Majerský spresnil, vláda pripravuje legislatívnu úpravu, na základe ktorej bude možné odpočúvať ľudí bez súhlasu sudcov. To dnes nie je možné a SIS musí mať dopredu súhlas a stanovené kritériá, za akých môže odpočúvať ľudí.

„S týmto absolútne nesúhlasíme, lebo vieme, že hlavná činnosť SIS je chrániť bezpečnosť štátu. Ale SIS, ako z minulosti vieme, bola častokrát zneužívaná v politickom boji a takáto legislatíva jej umožní, aby bez dôvodu s vymyslenými faktami mohli odpočúvať opozičných oponentov, novinárov alebo verejne činné osoby. S týmto KDH absolútne nesúhlasí,“ zdôraznil Majerský.

Vyzývajú vládu

Majerský upozornil, že odpočúvanie bez súhlasu umožní, že sa informácie dajú zneužiť a použiť v politickom boji. KDH s tým preto nebude nikdy súhlasiť a vyzýva vládu, aby túto legislatívu stiahla.

„Keď chce už riešiť bezpečnosť krajiny, tak ju musí riešiť v presných mantineloch, aby sme presne vedeli, kedy môžu byť nasadené odposluchy, ako dlho a so súhlasom sudcu. Nesmie to byť bez súhlasu sudcu lebo takto to na Slovensku budeme obchádzať a budeme SIS a odpočúvanie zneužívať,“ dodal Majerský.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Lex návrat ku komunizmu

Mikloško doplnil, že sám vie, čo to znamená žiť v priestore, kde človek nemá vlastnú intimitu a nemôže slobodne hovoriť.

„To znamená, že ste akýmsi bezdomovcom vo svojom vlastnom dome. Je zaujímavé, že táto vláda zavádza nové pojmy, ako je lex. Najskôr to bol lex Vallo, a teda zákon, ktorý navrhlo ministerstvo dopravy na to, aby na Vajanského nábreží mohli zlikvidovať cyklistickú trasu. Potom to bol lex Machaj, a teda zákon o slovenskej televízii, ktorý bol prijatý kvôli tomu, aby bol odvolaný riaditeľ,“ pripomenul Mikloško a pokračoval, že teraz je to lex atentát, ktorý je v skutočnosti zákonom o doživotnej rente pre Fica, a teda by sa mohol volať lex premiér Fico.

„Teraz vláda pripravuje nový zákon, a to lex návratu ku komunizmu. Urobíme všetko preto, aby sme o tomto hovorili, aby sme občanom krajiny zabezpečili taký súkromný život, aký sa nám za komunizmu nedostával,“ uzavrel Mikloško.