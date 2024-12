Každý môže prispieť k vlastnému zdraviu – jednoduché kroky, ktoré menia život

Dnešná doba nám prináša množstvo príležitostí, ako sa starať o svoje zdravie, no zároveň nás často zahlcuje povinnosťami a zhon nás oberá o čas. Pravda je však jednoduchá – zdravie máme vo vlastných rukách. A práve malé, ale účinné kroky môžu priniesť veľké výsledky. Ako teda začať?

Žijeme v rýchlej dobe, kde sa všetko deje na maximum. Práca, rodina, povinnosti – zdá sa, že na starostlivosť o seba už neostáva čas. „Mnohí z nás vnímajú zdravie ako samozrejmosť, kým nezačnú cítiť prvé problémy. Dôležité je uvedomiť si, že prevencia je najlepšou ochranou, a to aj vtedy, keď sa cítime zdravo,“ pripomína MUDr. Anna Vachulová, prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.

Malé kroky, ktoré menia život

Zdravý životný štýl neznamená veľké obety ani drastické zmeny. Stačí začať postupne a krok po kroku. Tu je niekoľko tipov, ktoré môžeme začať praktizovať už dnes:

Pravidelný pohyb – nájdime si svoju cestu

Nemusíme hneď behať maratón. Stačí 30 minút chôdze denne, jazda na bicykli či ľahké cvičenie doma. Pohyb podporuje srdce, zlepšuje náladu a posilňuje imunitu.

Tip: Skúsme ísť pešo do práce alebo po schodoch namiesto výťahu. V mobilnej aplikácii VšZP môžeme získať aj inšpiráciu, ako sledovať svoje zdravie na ceste k aktívnejšiemu životu.

Zdravšia výživa – malé zmeny, veľký dopad

Nahraďme sladkosti ovocím, sladené nápoje čistou vodou a ťažké večere ľahšími alternatívami. „Len 10 % pokles hmotnosti môže výrazne zlepšiť krvný tlak a celkový zdravotný stav,“ odporúča MUDr. Vachulová.

Tip: Plánujme jedálniček vopred a skúšajme nové, zdravé recepty s rodinou.

Spánok a regenerácia – základ pre zdravie

Spánok je čas, keď sa telo aj myseľ obnovujú. Doprajme si aspoň 7-8 hodín kvalitného spánku. Psychologička Lucia Šandrik upozorňuje: „Bez dostatočného oddychu naše telo stráca rovnováhu, čo vedie k oslabeniu imunity a únave.“

Preventívne prehliadky a skríningové programy – čo všetko môžu odhaliť?

Preventívne prehliadky sú najjednoduchší spôsob, ako odhaliť skryté problémy včas. VšZP ako spoľahlivý partner v oblasti zdravia hradí široké spektrum preventívnych vyšetrení, ktoré môžu zachytiť:

vysoký krvný tlak – častého tichého nepriateľa srdca,

častého tichého nepriateľa srdca, diabetes – ktorého dôsledky môžu byť závažné,

ktorého dôsledky môžu byť závažné, onkologické ochorenia – včasná diagnostika zvyšuje šancu na úspešnú liečbu.

Skríningové programy zamerané na rakovinu prsníka, krčka maternice a hrubého čreva dokážu ochorenie identifikovať ešte v počiatočných štádiách, keď je liečba najúčinnejšia. Jana Pifflová Španková, predsedníčka OZ NIE RAKOVINE, pripomína: „Preventívna prehliadka je to najmenej, čo môžeme pre svoje zdravie urobiť. Doslova zachraňuje životy. Celé úsilie našej pacientskej organizácie koncentrujeme do osvety a edukácie, aby si ľudia všímali svoje telo a zdravie a chodili na prevenciu. Čím skôr sa ´niečo´ odhalí, tým lepšie sú vyhliadky pri ktorejkoľvek onkologickej diagnóze. Včasný záchyt znamená často úplné vyliečenie!! A ak to nie je možné, tak úspešné liečenie, ktoré významne predĺži život a ten bude naďalej kvalitný a dôstojný.“

Moderné nástroje VšZP – náš partner v starostlivosti o zdravie

Mobilná aplikácia VšZP – umožňuje sledovať preventívne prehliadky, objednávanie k lekárovi či kontrolu nákladov na liečbu.

Príbehy a rady, ktoré inšpirujú

„Pred dvomi rokmi som začala s malými zmenami – pridala som ranné prechádzky, obmedzila sladké a pravidelne chodím na preventívky. Zistili mi mierne zvýšený tlak, ktorý som zvládla úpravou životosprávy. Dnes sa cítim lepšie ako kedykoľvek predtým,“ hovorí Martina, 38 rokov.

„Stretla som pacientku, ktorá po rokoch zanedbaných kontrol prišla až vo vážnom štádiu ochorenia. Na druhej strane, sú prípady, kedy pravidelné prehliadky odhalili riziká včas a umožnili začať účinnú liečbu, ktorá jej zachránila život. Prevencia má skutočnú silu,“ upozorňuje MUDr. Vachulová.

„Moja rodina má v rodinnej anamnéze vysoký cholesterol. Preventívna prehliadka mi ho odhalila skôr, než sa rozvinuli problémy. Vďaka odporúčaniam od lekára a drobným zmenám v strave sa dnes cítim skvele,“ prezrádza svoj príbeh Ivana, 45 rokov.

„Snažím sa stravovať tak, že uprednostňujem lokálne potraviny. Stále varíme doma a snažím sa o pravidelný režim či už v stravovaní ako aj pitný režim Takmer 30 rokov nefajčím, a to ani elektronické cigarety,“ inšpiruje svojim príkladom Elena Marušáková, viceprezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Nezabúdajme, že každá malá zmena sa počíta a postupne sa stáva prirodzenou súčasťou života. Upozorňuje na to i psychologička Lucia Šandrik: „Veľakrát ľudia chcú meniť všetko a naraz, keď to nevyjde a zlyhajú, pretože si dali náročné ciele, sú ešte viac sklamaní, demotivovaní. Preto odporúčam začať s niečím jednoduchším. A keď sa to na dlhší čas podarí, tak pridať nejakú ďalšiu menšiu zmenu a potom ďalšiu. A takto pomaly krok po kroku zlepšovať kvalitu svojho života,“ hovorí a dodáva: „Napríklad, začnem piť 6 pohárov vody denne a keď sa mi to mesiac darí dodržať a chcem ísť ďalej, môžem pridať hodinu pohybu týždenne. A keď sa mi to podarí dodržať pár týždňov, môžem pridať ďalšiu hodinu pohybu v týždni. A takto krok po kroku môžem meniť svoje návyky k lepšiemu.“

Zdravie je vo vašich rukách

Kampaň DARUJTE SI ZDRAVÉ JA pripomína, že zdravie je najväčší dar, aký si môžete dať. Začnite ešte dnes – pohybom, lepšou stravou, dostatkom spánku a pravidelnými preventívnymi prehliadkami. VšZP ako váš partner v starostlivosti o zdravie je tu, aby vás na tejto ceste podporila.

Malé kroky dokážu zmeniť veľa. Darujte si zdravie a užívajte si život naplno – pre seba aj svojich blízkych.

