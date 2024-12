Každoročné šípkové šialenstvo je tu. Vybrali sme top 5 hráčov, ktorí môžu dokráčať k titulu majstra sveta - VIDEO, FOTO

Koniec roka patrí aj majstrovstvám sveta – tým z florbalu, mládežníckeho hokeja, ale aj šípkovým. Práve posledný menovaný šport sa stáva čoraz populárnejším, fanúšikovia ho zbožňujú a ekvivalentne sa zlepšujú aj hráčske výkony.

Ako obvykle, turnaj sa bude hrať v londýnskom divadle Alexandra Palace. K povestnému grálu sa dopracujú športovci, ktorí zvládnu buď sedem alebo šesť duelov. Prvých 32 hráčov v rebríčku sa totižto predstaví až v druhom kole.

Už v nedeľu 15. decembra odštartuje práve šialenstvo, ktoré potrvá až do 3. januára 2025. Vtedy sa odohrá posledný zápas na turnaji, ktorý rozhodne o titule majstra sveta. Kto ho môže získať?

Luke Littler

Tento 17-ročný anglický mladík sa už teraz dá považovať za šípkarskú hviezdu. Napriek nízkemu veku dokáže na každom turnaji bojovať do posledných kôl a vyhrávať ich.

Pred rokom zažil na majstrovstvách sveta mužov debut, ihneď ho okorenil postupom do finále. Tam už však nestačil na svojho súpera Luke Humphriesa, ktorému podľahol 7:4 na sety.

Aktuálna svetová štvorka počas kalendárneho roka 2024 vyhrala tri najvyššie hodnotené turnaja kategórie major. Okrem toho Littler pridal aj triumfy na európskych i svetových turné či na jednodenných turnajoch pre 128 šípkarov.

Počas tohto roka trafil aj dve zavretia na deväť šípok, čo je najmenší možný počet pri hre, ktorá začína od 501 bodov. Podarilo sa mu to pri televíznych turnajoch, takže diváci v hale i televízore boli vo vytržení.

Luke Humphries

Na majstrovstvách sveta bude obhajovať prvenstvo. Ide o 29-ročnú svetovú jednotku. Takisto ako vyššie spomínaný mladík, tak aj Humphries má skvelú sezónu, ktorú by chcel zakončiť na šípkovom piedestáli.

Angličan je síce súčasťou organizácie Professional Darts Corporation (PDC) od roku 2011, no svoje výkony zlepšil až po pandémii koronavírusu. A to natoľko, že sa stal jedným z najlepších. Takisto výrazne schudol, v rozhovoroch priznal, že to bolo kvôli jeho rodine.

Angličan Luke Humphries sa raduje po víťazstve vo finále proti Angličanovi Lukeovi Littlerovi na majstrovstvách sveta v šípkach v Londýne v stredu 3. januára 2024.

V roku 2024 sa dostal do piatich major finále, dvakrát svojho súpera zdolal. Stal sa aj majstrom sveta v tímovej súťaži spolu s krajanom Michaelom Smithom.

Forma mu po titule majstra sveta ostala, sláva nevstúpila do hlavy a podáva čoraz kvalitnejšie výkony. Konkurencia sa vyrovnáva, najmä s Littlerom sa „bije“ vo finále skoro každého väčšieho turnaja.

Michael van Gerwen

Skúsený 35-ročný Holanďan je trojnásobným svetovým šampiónom. Na ďalší titul však čaká už päť rokov. Časy, keď dominoval svetovým šípkam, sú nenávratne preč.

V tomto roku sa dostal iba do dvoch major finále, čo je na jeho pomery málo. V oboch podujatiach však neuspel, musel sa skloniť pred svojimi súpermi.

Napriek klesajúcej forme s ním treba rátať k adeptom na šípkový trón. Habadej turnajov počas 17-ročnej kariéry ho právom pasuje k gigantom tohto športu, a preto sa vie najmä na MS vyburcovať ku kvalitným výkonom.

Dostávame sa k číslu – 156. Ide o počet jeho víťazstiev na rôznych turnajoch. V televíznych turnajoch pripravil deväťšípkovú radosť pre fanúšikov v desiatich prípadoch.

Gary Anderson

Aktuálne mu patrí 14. priečka v rebríčku. Na svetovom šampionáte však umiestnenie nehrá žiadnu rolu, každý má rovnakú šancu dokráčať veľmi ďaleko. Duplom, ak ide o dvojnásobného škótskeho majstra sveta.

Po roku 2018 sa jeho výkonnosť výrazne zhoršila a nedokázal dobíjať veľké turnaje vo svoj prospech. No aktuálne je opäť hráč s jednou z najlepších foriem.

Na predposlednom podujatí pred MS sa dostal do semifinále, kde podľahol 15:16 na legy Littlerovi, ktorý to napokon celé vyhral. Anderson viedol 15:14, mal aj šípku na víťazstvo, no neuspel. Zahral krásny priemer 100,17 na tri šípky.

Keď pred ôsmimi rokmi obhájil svoj triumf na svetovom šampionáte, nikto by vtedy nepovedal, že od toho času bude na ďalší stále čakať. Na poslednom turnaji roka však odvtedy raz postúpil do finále a dva razy sa ocitol medzi najlepšou štvoricou.

Rovnako ako van Gerwen sa vie namotivovať práve na toto podujatie natoľko, že s ním rozhodne treba rátať na pamätný výsledok.

Michael Smith

Angličan takisto už pozná, aké je to byť majstrom sveta. Podarilo sa mu to v roku 2023. Aktuálne mu patrí pozícii číslo dva, v minulosti okupoval aj najvyššiu pozíciu.

Tento rok mu nevychádza podľa predstáv, zahral si len jedno (a neúspešné) major finále. Stal sa však tímovým majstrom sveta spolu s Humphriesom. Len tento úspech sa však dá vyzdvihnúť v aktuálnej sezóne.

Jeho rýchla hra sa pribrzdila neúspešným obdobím, je to vidieť aj na jeho psychickom rozpoložení počas jednotlivých duelov.

Na týchto MS to však všetko môže hodiť za hlavu, sústrediť sa od zápasu k zápasu a postupne sa vrátiť na víťaznú vlnu. Možno znova napodobní úspech spred dvoch rokov, keď po finále stál na pódiu ako čerstvý svetový šampión.

Niekto iný?

Do širšieho okruhu favoritov môžeme zaradiť aj majstrov sveta Angličana Roba Crossa a Walesana Gerwyna Pricea.

Nemôžeme zabudnúť ani na krajana posledného menovaného Jonnyho Claytona, Angličana Stephena Buntinga či v skvelej forme hrajúceho Belgičana Mike De Deckera.

Vypichli by sme ešte Angličanov Chrisa Dobeyho i Nathana Aspinalla a Belgičana Dimitriho Van der Bergha.

Alebo prekvapí celý šípkový svet niekto úplne iný?

Slovensko svojho zástupcu nemá, Česko bude reprezentovať Karel Sedláček.

Pôjde o jeho štvrtý svetový šampionát. Najďalej sa dostal do druhého kola. Tento rok mu celkom sedí, určite sa pokúsi o zlepšenie svojho doterajšieho maxima na MS.