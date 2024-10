Svetové šípky opäť v Prahe. Na turnaji nebudú chýbať ani hráči z TOP desiatky (video)

Fanúšikovia šípok sa majú na čo tešiť, pretože od piatka 18. októbra do nedele 20. októbra na turnaj v Prahe prídu aj obaja finalisti ostatného svetového šampionátu.

Podujatie na výstavisku v Letňanoch je súčasťou európskeho okruhu organizácie PDC a jeho súčasťou budú aj Luke Humphries a Luke Littler. Šancu vidieť hviezdy tohto športového odvetvia majú aj slovenskí priaznivci.

Chýbať nebude ani predchádzajúci svetový šampión Michael Smith, súťažiť budú aj velikáni ako Michael van Gerwen či Peter Wright.

Slovenskí šípkari sa na turnaj neprebojovali, domáci Česi však budú mať štvornásobné zastúpenie zásluhou domácej kvalifikácie.

„Sme nesmierne radi, že môžeme opäť privítať najlepších hráčov sveta na českej pôde. Vlaňajšok ukázal, aký obrovský záujem o šípky v Česku je, teraz očakávame ešte väčšiu divácku účasť,“ uviedol hlavný organizátor turnaje Pavel Korda podľa webu iDnes.cz.

Hráči sa sem veľmi tešia, pretože českí fanúšikovia dokážu vytvoriť skvelú atmosféru. Pre nás ako organizátorov je veľkým potešením vidieť, ako tento šport rastie.“

Do Prahy přijedou všichni hráči z TOP10. A vypadá to, že i všichni ze druhé světové desítky. To je slušný nářez! #pdcvpraze #darts #sipky #180 pic.twitter.com/0swidnauIl

— PDC v Praze (@PDCvPraze) October 15, 2024