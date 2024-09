Jaroslav Haščák sa vracia do vrcholového vedenia Penty

Jaroslav Haščák sa po necelých štyroch rokoch vracia do vrcholového vedenia investičnej skupiny Penta. Spoluzakladateľ spoločnosti sa s účinnosťou od 1. októbra 2024 opäť plnohodnotne zapojí do práce v Investičnej komisii, Executive Boarde ako aj do riadenia firemného portfólia skupiny. Tento krok nasleduje po nedávnom rozhodnutí Krajskej prokuratúry SR v Bratislave, ktorá Haščáka zbavila obvinenia v kauze Gorila.

Jaroslav Haščák založil Pentu pred 30 rokmi spolu s Marekom Dospivom a Jozefom Oravkinom. Až do konca roku 2020 pôsobil na pozícii Managing Partnera, kde bol zodpovedný za stratégiu, kľúčové procesy a výber top manažérov. Tiež stál za rozhodnutím o vstupe Penty do zdravotníckeho sektora. Pozície sa vzdal v decembri 2020 po vznesení prvého obvinenia, ktoré bolo v roku 2021 označené za nezákonné a následne zrušené. Slovenská republika sa Haščákovi za toto obvinenie následne ospravedlnila.

Jaroslav Haščák plánuje v ďalšom období venovať svoju pozornosť najmä kľúčovým strategickým otázkam, ktoré sa týkajú možností expanzie spoločností ako Dr.Max, Fortuna Entertainment Group a Penta Hospitals International na nové trhy. Jeho návrat doplní súčasné vrcholové vedenie skupiny Penta, ktoré tvorí Marek Dospiva, Iain Child, Václav Jirků, Marián Slivovič a Fabrice Dumontheil.