Európska agentúra pre leteckú bezpečnosť varuje aerolinky pred iránskym vzdušným priestorom

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) v piatok odporučila leteckým spoločnostiam vyhýbať sa iránskemu vzdušnému priestoru z dôvodu hrozby amerických útokov, pre ktoré bola iránska protivzdušná obrana uvedená do zvýšenej pohotovosti.
Podľa agentúry existuje „zvýšené riziko nesprávnej identifikácie“ vzhľadom na možnú americkú vojenskú akciu a napätú situáciu v regióne. „Prítomnosť a možné použitie širokej škály zbraní a systémov protivzdušnej obrany v kombinácii s nepredvídateľnými reakciami štátu a potenciálnou aktiváciou systémov SAM (zem‑vzduch) vytvára vysoké riziko pre civilné lety vo všetkých výškach a letových hladinách,“ upozorňuje letecká agentúra.
Slovensko aj Nový Zéland dočasne zavreli ambasády v Teheráne. Dôvodom je rastúca hrozba vojenského konfliktu
Počas masových demonštrácií, ktoré v krajine trvajú už od decembra, bolo podľa najnovšej bilancie ľudskoprávnej organizácie Iran Human Rights pri protestoch zabitých najmenej 3 428 ľudí, pričom ide o „absolútne minimum“. Zadržaných bolo viac než 10‑tisíc osôb, z ktorých mnohým iránske úrady hrozili uložením trestu smrti.
Spojené štáty až do stredy hrozili Iránu vojenskou akciou, ak nezastaví plánované popravy zatknutých demonštrantov. Po varovaniach od spojencov v Perzskom zálive pred regionálnymi dôsledkami však Washington ustúpil, hoci vo štvrtok opäť zopakoval, že „všetky možnosti zostávajú na stole“.