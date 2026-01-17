Slovensko aj Nový Zéland dočasne zavreli ambasády v Teheráne. Dôvodom je rastúca hrozba vojenského konfliktu

Nový Zéland a Slovensko v piatok oznámili, že pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Iráne dočasne zatvorili svoje ambasády v Teheráne a evakuovali diplomatov.
Novozélandské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že jeho personál bezpečne opustil Irán v noci na piatok prostredníctvom komerčných leteckých liniek a prevádzka ambasády bola presunutá do Ankary v Turecku.
Slovenský šéf diplomacieJuraj Blanár rozhodnutie zdôvodnil „výrazným“ zhoršením bezpečnosti a reálnou hrozbou eskalácie vojenského konfliktu. „Všetci diplomati a zamestnanci slovenského veľvyslanectva v Teheráne sú v tejto chvíli v bezpečí a mimo ohrozenia,“ uviedol.
Nový Zéland zároveň neodporúča žiadne cestovanie do Iránu a vyzýva svojich občanov, aby krajinu okamžite opustili, keďže jeho schopnosť poskytovať konzulárnu pomoc je „výrazne obmedzená“.
Novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters vo štvrtok uviedol, že Wellington je zdesený násilnou reakciou Teheránu na masové protivládne protesty. „Odsudzujeme brutálny zásah iránskych bezpečnostných síl vrátane zabíjania protestujúcich,“ uviedol v stanovisku.