Slovensko a USA podpísali dohodu o jadrovej energetike, Fico hovorí o strategickom míľniku – FOTO

Vlády Slovenskej republiky a USA podpísali dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Informoval o tom Úrad vlády SR. Ako priblížil, v priestoroch Ministerstva energetiky USA sa v piatok uskutočnila slávnostná ceremónia podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Za SR túto dohodu podpísal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a za vládu USA minister energetiky Christopher A. Wright.
Rámec pre dlhodobú spoluprácu
„Medzivládna dohoda vytvára pevný a dôveryhodný rámec pre dlhodobú spoluprácu v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť jadrovej energetiky – pokročilé technológie, jadrová bezpečnosť, odolnosť dodávateľských reťazcov, rozvoj pracovnej sily a prístup k finančným nástrojom a partnerstvám s dodávateľmi zo Spojených štátov,“ uviedol úrad. Predseda vlády to vníma ako významný miľník v bilaterálnych vzťahoch a tiež ako jasný signál, že Slovensko a USA spája spoločné strategické uvažovanie o budúcnosti energetiky.
"Len blázon by nevyužil územie v Jaslovských Bohuniciach na výstavbu nového jadrového bloku." Tvrdí premiér Fico
„Jadrová energetika je pre Slovensko stabilným pilierom bezpečnosti, nízkouhlíkovej transformácie a konkurencieschopnosti hospodárstva. „Viac ako polovica elektriny vyrobenej na Slovensku pochádza z jadrových zdrojov, čo nám umožňuje spájať klimatické ambície s cenovou stabilitou a spoľahlivými dodávkami energie pre domácnosti a priemysel,“ dodal premiér.
Plány na nový jadrový zdroj
Fico partnerov v USA informoval, že SR má komplexné skúsenosti naprieč celým jadrovým cyklom, a preto má záujem vybudovať nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach s výkonom do 1 200 megawattov, ktorý by mohol byť uvedený do prevádzky na prelome rokov 2040 a 2041.
Opozícia spochybňuje Ficov jadrový plán, varujú pred zadlžením krajiny na celé generácie – VIDEO
„Našou ambíciou je, aby tento projekt spĺňal najvyššie štandardy bezpečnosti, ekonomickej efektívnosti a technologickej vyspelosti a zároveň aby maximalizoval zapojenie slovenského priemyslu, výskumu a pracovnej sily,“ doplnil Fico. Úrad vlády ďalej informoval, že počas návštevy Spojených štátov boli podpísané aj dohody medzi slovenskou Eximbankou a jej náprotivkom Exportno-importnou bankou USA o spolupráci pri financovaní jadrových projektov, výmene informácií a spoločnom postupe.
Reakcia amerického ministerstva energetiky
Americké ministerstvo energetiky uviedlo, že podpísaná dohoda nadväzuje na záväzok prezidenta Trumpa posilňovať vedúce postavenie Spojených štátov v oblasti energetiky. Projekt tohto rozsahu by podľa slov ministerstva mal vytvoriť tisíce pracovných miest v USA v oblastiach inžinierstva, pokročilej výroby, výstavby, služieb jadrového paliva a projektového riadenia, zároveň posilniť americké dodávateľské reťazce a rozšíriť prístup na globálne trhy pre jadrové technológie vyrobené v USA.
„Spojené štáty sú hrdé na partnerstvo so Slovenskom ako so spoľahlivým spojencom pri rozširovaní spolupráce v energetickom sektore,“ uviedol minister energetiky Chris Wright. Dohoda o civilnej jadrovej energetike tak podľa jeho slov odráža spoločný záväzok posilňovať energetickú bezpečnosť a suverenitu Európy na desaťročia dopredu. „Nasadením špičkovej americkej jadrovej technológie vytvárame tisíce dobre platených pracovných miest v USA, rozširujeme globálne trhy pre americké jadrové spoločnosti a podporujeme hospodársky rast doma,“ uzavrel Wright.