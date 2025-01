Huliakovci vyzvali vedúceho národniarov Danka na osobné rokovanie, aby sa vyriešila kritická situácia

Huliakovci vyzvali predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka na osobné rokovanie, ktoré by vyriešilo kritickú situáciu. Urobili tak prostredníctvom otvoreného listu. Informoval o tom poslanec a predseda strany Národná koalícia Rudolf Huliak. Ako priblížil, s poslancami Pavlom Ľuptákom a Ivanom Ševčíkom vnímajú aktuálnu politickú situáciu veľmi negatívne.

Programové naplnenie súčasnej vlády

„Dostali sme sa do stavu, kedy nefunguje vzájomná komunikácia partnerov v rámci poslaneckého klubu SNS, ani poslancov, ktorí boli zvolení na kandidátnej listine SNS, do stavu, kedy je ohrozený samotný legislatívny proces, do stavu, ktorý zásadne ohrozuje stabilitu vládnej koalície, a tým negatívne vplýva na vývoj tejto krajiny a jej budúcnosť,“ napísali v otvorenom liste Dankovi.

Huliakovci majú za to, že spoločne nesú politickú a morálnu zodpovednosť za to, aby vláda vydržala vládnuť počas celého volebného obdobia. „Chcem opätovne za seba, aj svojich kolegov deklarovať plnú politickú podporu tejto vládnej koalícii, najmä však premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD),“ píše sa v otvorenom liste.

Huliak zdôraznil, že nemajú záujem ani na predčasných voľbách, ani na úradníckej vláde, ale na tom, aby súčasná vláda naplnila svoje programové vyhlásenie. Huliakovci preto vyzvali aj ďalších poslancov SNS na vzájomnú spoluprácu.

Osobné rokovanie s Dankom

Predsedovi strany SNS v liste odkázali, že je na čase odložiť nabok osobné spory, ktoré podľa nich zbytočne vygradovali do aktuálneho stavu a aby si spoločne sadli za jeden stôl a v pokoji vyriešili sporné otázky, názory či vízie.

„Je potrebné v tejto chvíli hľadieť na záujem občanov, ktorých reprezentujeme a krajiny, v ktorej žijeme,“ uzavrel Huliak. Ako najvyššieho predstaviteľa Slovenskej národnej strany vyzval Andreja Danka na osobné rokovanie s cieľom vyriešenia kritickej situácie, ktorá pretrváva posledných päť mesiacov, a to najneskôr do piatka 24. januára.