Hotel Devín tvrdí, že mesto mu nezákonne zobralo parkovisko. Podáva trestné oznámenie

Zástupcovia hotela Devín v Bratislave tvrdia, že magistrát počas prvého júnového víkendu nezákonne znefunkčnil ich súkromné parkovisko a začal na ňom uplatňovať parkovaciu politiku. Hotel najprv podal v tejto súvislosti trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

„Nakoľko sa ale mesto samé k tomuto protiprávnemu aktu priznáva, hotel Devín žiada, aby bolo zabraté parkovisko okamžite uvedené do pôvodného stavu,“ uvádza hovorca hotela Karol Wolf.

Hotel zvažuje rozšírené trestné oznámenie

Hotel zároveň zvažuje, že trestné oznámenie rozšíri o konkrétne osoby a inštitúcie.

„Pre nás to znamená, že všetky zariadenia, ktoré sme na našom parkovisku mali na základe súhlasu samotného mesta, budú urýchlene vrátené do pôvodného stavu. Rovnako urýchlene musí byť odstránená tabuľa, ktorá vodičom oznamuje, že na našom súkromnom pozemku majú platiť parkovné pre mestský parkovací systém,“ zdôraznil hovorca hotela.

Hotel Devín v tejto veci nepripúšťa žiadne kompromisy.

„Spojnica ulíc Lodná a Riečna nebola zaradená do siete miestnych ciest a vo vzťahu k pozemkom, ktoré sa nachádzajú na spojnici, nie je na liste vlastníctva zapísané žiadne vecné bremeno tak, ako to uvádza mesto,“ upozorňuje Wolf s tým, že z listu vlastníctva je naopak jasné, že pozemky patria výlučne hotelu Devín a nie sú zaťažené vecným bremenom.

Magistrát podľa hovorcu zavádza

Podľa hovorcu magistrát v komunikácii celého prípadu navyše zavádza a nehovorí pravdu o tom, že s hotelom rokuje.

„Pravdou je, že 30. januára bol na pravidelnej porade primátora prerokovaný aj materiál týkajúci sa nášho prípadu a bolo prijaté rozhodnutie zabrať naše parkovisko. Tento dokument už máme k dispozícii, ale mesto nás určite neinformovalo, že sa rozhodlo pre tento krok,“ spresnil Wolf.

Podľa neho vykonala zásah do majetku hotela firma na pokyn mesta cez víkend a v časoch, keď sa v hoteli konali viaceré akcie a personál bol plne vyťažený.

„Urobili to rýchlo a nečakane. Za normálnych okolností by hotel určite privolal políciu a s preukázaným listom vlastníctva by danú firmu z pozemku vykázal,“ poznamenal hovorca. Podľa neho mesto tiež nedisponuje dokumentami, ktoré ho k tomuto kroku oprávňujú a žiadne také ani neexistujú.