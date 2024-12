Holandsko odtajní mená ľudí, ktorí počas druhej svetovej vojny kolaborovali s nacistami

Tisíce holandských rodín čelia odhaleniu histórie svojich príbuzných koncom tohto týždňa. Ako referuje web The Guardian, vo štvrtok v Holandsku otvoria archív s menami 425-tisíc obvinených z toho, že počas druhej svetovej vojny stáli na strane okupantov.

Doteraz najnavštevovanejší vojnový archív v Holandsku bol prístupný len bádateľom, zainteresovaným a priamym potomkom. Od štvrtka sa však archív v Haagu otvorí pre bežných návštevníkov. Počas prvých troch mesiacov roku 2025 budú mať výskumníci či potomkovia obetí po prvý raz digitálny prístup aj k štvrtine tejto mimoriadnej databázy.

Niektorí majú zmiešané pocity

Príbuzní majú z tohto kroku zmiešané pocity. „Je to trochu nepríjemné,“ povedala 74-ročná Connie, jedna z troch sestier, ktorých rodinná história je obsiahnutá v archíve. „Neviem, čo by z toho nakoniec mohlo vzísť, keby si ľudia vygooglili naše priezvisko.“ Jej starý otec mal stavebnú firmu, ktorá vykonávala práce pre nacistov a po vojne bol za to potrestaný.

Pracoval tam aj otec sestier. „Ale mal vtedy 18,“ povedala Jolanda, o štyri roky mladšia sestra Connie. „Neviem, čomu ešte veril môj starý otec, ale otec veril v lepší svet, nie v nacistickú ideológiu… Vždy máte na výber, ako sa rozhodnete, ako rodina môjho otca. A niekedy je to zlá voľba.“

Profesor to považuje za dôležitý krok

Niektorí v Holandsku sa však domnievajú, že otvorenosť o vojnovej minulosti krajiny je kľúčová. Tri štvrtiny holandskej židovskej populácie, viac ako 102-tisíc ľudí, boli zavraždené nacistami za antisemitskej spolupráce zo strany štátu, polície a časti holandského obyvateľstva.

„Chápem, že deti a vnúčatá spolupracovníkov sa teraz obávajú možných následkov, ale moja osobná skúsenosť je taká, že ich pocity sa upokoja, keď uvidia súbory. Otvorenie je dôležitým krokom,“ povedal Johannes Houwink ten Cate, emeritný profesor štúdií holokaustu na Amsterdamskej univerzite.