Heretik: mormónske misionárky uviaznu v pazúroch netvora. Do kín vstupuje Hugh Grant v najdesivejšej úlohe svojej kariéry

Nová snímka scenáristov a režisérov Scotta Becka a Bryana Woodsa (Tiché miesto) HERETIK otvára tému, o ktorej mnohí premýšľajú, ale málokto o nej hovorí otvorene – náboženstvo. Viera môže sprevádzať človeka životom a pomáhať mu, no ak sa dogma a sväté písmo využívajú s nečestnými úmyslami, dokáže človek zísť zo správnej z cesty. Hlavnú úlohu okúzľujúceho, podmanivého a, ako sa ukáže, diabolského pána Reeda stvárnil Hugh Grant. Vo chvíli, keď dve mormónske misionárky (Sophie Thatcherová a Chloe Eastová) zazvonia na jeho dvere, začne sa vycibrená hra na mačku a myš.

RECENZIE KRITIKOV:

Heretik rozpráva príbeh o snahe jedného muža hlásať to jediné pravé náboženstvo. Zneužíva na to preslávený šarm Hugha Granta, a dáva tak vzniknúť jednej z jeho najpamätnejších a najskvelejších rol. Beck a Woods v postave pána Reeda prebúdzajú Hannibala Lectera duše, ktorý sa vyžíva v citovaní zložitej náboženskej filozofie aj v rozvláčnych traktátoch o Lane del Rey, či hre Monopoly alebo rýchlom občerstvení.

Hugh Grant ako priateľský pán Reed ponúkne dvom mladým misionárkam úkryt pred prudkým dažďom a ochotne ich pozve na čučoriedkový koláč svojej manželky, ktorý vonia až von. Sestry Paxtonová a Barnesová nemajú dôvod myslieť si, že ich za múrmi nenápadného prímestského domu čaká peklo. Aspoň dovtedy, kým sa neukáže, že žiadna pani Reedová neexistuje a že encyklopedické znalosti ich zdanlivo neškodného hostiteľa sú desivo ohromujúce. Dochádza im, že uviazli v pazúroch niekoho, kto neváha zájsť do absolútnych extrémov. A že ak sa majú zachrániť, musia sa z Reedovej pasce dostať samy. „Spája ich hlavne oddaná viera v cirkev, ale osobnostne sú každá úplne iná,“ hovorí Thatcherová. „Paxtonová pochádza z Utahu, z veľmi prísnej rodiny a má sedem sestier. Barnesová je jedináčik a pozná aj život mimo cirkvi. Barnesová je ambiciózna a svedomitá, zatiaľ čo Paxtonová pôsobí skôr energicky a spontánne.“ „Keby spolu chodili do triedy, pravdepodobne by sa nekamarátili – ide o neobvyklú dvojicu,“ dodáva Eastová. „Keď pracujete v teréne ako misionár, nemôžete si svojho parťáka vyberať. Paxtonová s Barnesovovou pátrajú po ďalšom kandidátovi, ktorého by mohli obrátiť na vieru, a náhoda im hodí do cesty pána Reeda.

Foto: Bontonfilm

Produkcia mohla ťažiť aj z toho, že Thatcherová aj Eastová vyrástli v mormónskej cirkvi. Obe ju opustili v období dospievania, keď sa dali na hereckú dráhu. „Barnesová je alternatívnou verziou mňa, mnou, keby som si v živote vybrala inú cestu,“ tvrdí Thatcherová, ktorú preslávila rola rebelky Natalie v seriálovom hite Yellowjackets spoločnosti Showtime. „Z mormónskej cirkvi som vystúpila v trinástich, pretože mi veľa času zaberalo hranie – znamenalo pre mňa cestu von.“

Keď uvedie Reed Paxtonovú a Barnesovú do svojej knižnice – nastraženej pasce – odhaľujú hosťky jeho skutočnú tvár. Tú v akejsi rovnováhe čoraz väčšej hrozby a žoviálneho šarmu typického anglického gentlemana obratne stvárňuje Hugh Grant. „Miluje rolu ikonoklastu a rád ľuďom kazí ich predstavy o viere – prebúdza to v ňom nadšenie, možno dokonca vzrušenie,“ hovorí Hugh Grant. „A vyžíva sa v pozornosti i spoločnosti, ktorú do domu vnášajú jeho mladé návštevníčky.“ O úlohu brilantného a zákerného pána Reeda sa uchádzali desiatky zvučných hereckých mien, ale len málo z nich by dokázalo postave dodať to, čo práve Grant. Snímku mu odporúčal jeho agent a scenár ho uchvátil. Rolu prijal a ponoril sa do prípravy postavy, ktorú si herec zahrá možno raz za život, ak má šťastie. „Tá syntéza hororu a psychologického trileru bola pre mňa fascinujúca,“ tvrdí Grant. „Myslím, že sa mi pomerne rýchlo podarilo nájsť dobrý spôsob, ako pána Reeda uchopiť. Vnímal som ho ako takého správneho vysokoškolského profesora – ten typ, ktorý občas trocha šokuje, ale robí z teológie zábavný predmet.“

Foto: Bontonfilm

Filmári sa pre Granta rozhodli na základe celého radu čudákov a zlosynov, ktoré táto charizmatická britská herecká ikona v priebehu poslednej dekády stvárnila v širokej a obdivuhodne pestrej škále filmov. Ide o postavy, ktoré boli navyše v priamom protiklade k jeho predchádzajúcim rolám. Grant stvárnil nezabudnuteľných zbabelcov aj znepokojivé, rozporuplné postavy, napríklad v Škandále po anglicky, o liberálnom členovi britského parlamentu zapletenom do sexuálneho škandálu, alebo v snímkach Paddington 2 a Wonka, kde dokonale spojil odpornosť s prvotriednym komediálnym umom. „Inšpiroval som sa ľuďmi zo svojho okolia, ktorí sú z rôznych dôvodov odjakživa trocha osamelí a kompenzujú to tým, že si získavajú pozornosť žartíkmi, kúzelnými trikmi a vyzývavou úprimnosťou v diskusiách,“ hovorí Grant. „Reed je zrejme bývalý akademik a učiteľ. Pravdepodobne mával veľa študentov, ale vedenie univerzity alebo úrady ho v určitej chvíli donútili odísť,“ dodáva.

Informačný servis