Hancko: Musíme sa snažiť takmer o dokonalosť (foto)

Dávid Hancko patrí k najvyťaženejším slovenským futbalistom v zahraničí. V holandskej Eredivisie a ani v Lige majstrov nechýbal v zostave Feyenoordu Rotterdam v tejto sezóne ešte ani minútu.

Dvadsaťšesťročný ľavonohý obranca patrí zároveň k základným stavebným kameňom národného mužstva Slovenska.

Trvalá súčasť tímu

Vo všetkých štyroch doterajších dueloch Ligy národov 2024/2025 nastúpil v základnej zostave a z boja šiel predčasne jediný raz. Aj to až v nadstavenom čase doma proti Azerbajdžanu (2:0).

Hancko takmer naisto nebude chýbať v základnej zostave Francesca Calzonu ani v sobotu v Štokholme proti domácim Švédom a ani o tri dni neskôr v Trnave, kde na Slovákov čakajú Estónci. Tieto posledné dva súboje 1. skupiny C-divízie Ligy národov rozhodnú o tom, či sa Slováci o rok predstavia vo vyššej – B-divízii.

Finále na jeden zápas

„Proti Švédom to bude pre nás finále na jeden zápas. Samozrejme, o to ťažšie bude, že budeme hrať vonku. V čo však verím je pripravenosť od trénerského štábu, to nám vie vždy pomôcť. Máme skúsenosť z prvého zápasu, plus na prípravu máme o niečo viac dní než zvyčajne. Pôjdeme do toho so všetkým, čo máme a budeme sa snažiť zvíťaziť, keďže to nás posunie ďalej,“ cituje Dávida Hancka denník Šport.

Istotu prvého miesta v skupine zabezpečí Slovákom zrejme len víťazstvo nad Švédmi, keďže sa predpokladá, že oba tímy zvládnu svoje posledné domáce zápasy proti Azerbajdžanu, resp. Estónsku.

Švédi majú pri aktuálnej rovnosti bodov o tri góly lepšie skóre ako Slováci.

Aj proti Anglicku chceli vyhrať

Ako vidí Hancko ideálny scenár štokholmského duelu?

„Čítal som vyjadrenie Milana Škriniara, že vždy chceme neinkasovať v prvom polčase a o to sa budeme snažiť aj teraz v Štokholme. Zároveň verím, že máme silu na to, aby sme vo Švédsku skórovali. V poslednom období to máme všetci nastavené tak, že vždy chceme zvíťaziť. Keď sa obzriem spätne, mali sme to rovnaké aj pred Anglickom na ME, keď sme si povedali: Prečo nie? Mali sme rešpekt pred súperom, ale cítili sme, že nielen jeden z desiatich zápasov, ale možno aj viac, by sme mohli vyhrať. V kvalifikácii sme zvládli dôležité zápasy vonku, čo nám tiež pridalo na sebavedomí. Takže určite môžeme ísť s cieľom zvíťaziť aj do Štokholmu,“ myslí si Hancko.

Švédska útočná sila

Rodák z Prievidze zatiaľ odohral v reprezentačnom drese 46 zápasov a strelil v nich štyri góly. Na góly však rád aj prihráva v pozícii falošného ľavého krídla.

Švédska ofenzíva na čele s Alexandrom Isakom, Dejanom Kulusevským z anglickej Premier League a Viktorom Gyökeresom z portugalskej najvyššej súťaže vzbudzuje rešpekt, ale Slováci sa ich nesmú zľaknúť. Iba Gyökeres v drese Sportingu Lisabon v tejto sezóne nastrieľal v 18 zápasoch 23 gólov.

„Tréner nám vždy prízvukuje, že takticky musíme byť veľmi presní. Či už sa bavíme o vrchnom pressingu, alebo vtedy, keď sme nižšie, respektíve vo vlastnej šestnástke. Pretože títo súperi vedia potrestať aj najmenšiu chybičku. Musíme sa snažiť takmer o dokonalosť, respektíve musíme byť v defenzíve perfektní. Verím, že keď budeme v správnych pozíciách, nedostanú sa do veľkých šancí a budeme ich vedieť ubrániť,“ zakončil Hancko pre Šport.