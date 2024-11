Do reprezentácie sa vracajú brankári Dúbravka s Greifom i najlepší strelec Eura Schranz

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na novembrové súboje proti výberom Švédska a Estónska v 1. skupine C-divízie európskej Ligy národov 2024/2025 dovedna 27 hráčov – troch brankárov, desiatich obrancov, siedmich stredopoliarov a siedmich útočníkov.

Slováci najprv v sobotu 16. novembra nastúpia v Štokholme proti Švédom a o tri neskôr sa predstavia v Trnave v dueli proti estónskej reprezentácii.

Navrátilci Dúbravka, Greif a Schranz

Calzonovi sa do kádra po zdravotných problémoch vracajú dve opory – brankár Martin Dúbravka z anglického Newcastlu United a krídelník Ivan Schranz z pražskej Slavie, držiteľ Zlatej kopačky z tohtoročných majstrovstiev Európy v Nemecku.

Pozvánku po dlhšom čase dostal gólman Dominik Greif, ktorý pravidelne chytá ťažkú španielsku La Ligu v drese RCD Mallorca. „Prišiel ten správny moment, aby sme Dominika spoznali bližšie, keďže pod naším vedením ešte nebol. Sledovali sme ho dlhšie, podobne ako aj ostatných hráčov. Stále hovorím, že pozeráme sa už smerom do budúcna. Dominik má kvalitu na to, aby mohol reprezentovať,“ povedal Calzona na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Prvá pozvánka pre duo obrancov

Premiérovo sa vo výbere objavili hneď dvaja hráči – zadáci Peter Kováčik z poľskej Jagiellonie Bialystok a Ivan Mesík z holandského Heraclesu Almelo. „Na pravej strane máme dlhodobo problémy. Kováčika sme mali vytypovaného. Má charakteristiky na to, aby mohol hrať pravého obrancu. Ešte s nami nebol, preto sme ho zavolali, aby sme videli, ako pracuje pod našimi rukami a počas pár dní možno vycítili, či má kvalitu na to, aby bol súčasťou národného mužstva,“ poznamenal Calzona a smerom k stopérovi Mesíkovi dodal: „Mesíka sledujeme viac ako rok. Hráva pravidelne vo svojom klube. Platí uňho to isté, čo pri ďalších spomenutých chlapcoch, že sa treba dívať do budúcna. Netreba zabúdať na to, že na Eure sme mali najstaršie mužstvo. Samozrejme, sústredíme sa na tieto novembrové zápasy, ale dívame sa už aj do budúcnosti.“

Calzona sa chce na konci tešiť

V aktuálnej edícii Ligy národov odohrali slovenskí hráči už štyri stretnutia a na svojom konte desať bodov. Sú na 2. mieste v skupine, o skóre za vedúcimi Švédmi. Víťaz skupiny si zaistí priamy postup do B-divízie, tím zo 4. priečky zostúpi do D-divízie alebo absolvuje baráž. Šancu postúpiť nahor bude mať aj druhý tím, ktorý nastúpi v play-off proti jednému z tretích výberov v skupinách B-divízie. „Chceme ukončiť túto Ligu národov tak, aby sme sa na konci všetci tešili,“ skonštatoval Calzona.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy Ligy národov 2024/2025:

Brankári: Martin Dúbravka, Marek Rodák, Dominik Greif

Obrancovia: Peter Pekarík, Peter Kováčik, Ivan Mesík, Norbert Gyömbér, Denis Vavro, Ľubomír Šatka, Milan Škriniar, Adam Obert, Dávid Hancko, Samuel Kozlovský

Stredopoliari: Matúš Bero, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda, László Bénes, Tomáš Rigo, Patrik Hrošovský, Christián Herc

Útočníci: Dávid Ďuriš, Leo Sauer, Ľubomír Tupta, Tomáš Suslov, Dávid Strelec, Róbert Boženík, Ivan Schranz