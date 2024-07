Rehák Štefečeková zlatú medailu na olympiáde neobháji, zlepšená streľba nestačila na postup do finále

Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková na OH 2024 v Paríži neobháji zlato z predchádzajúcich Hier v japonskom Tokiu. V druhý deň kvalifikácie trapu síce podala zlepšený výkon v porovnaní s utorkom, ale účasť medzi finálovou šestkou si už nevybojovala.

Štyridsaťročná Slovenka získala v kvalifikácii dovedna 117 bodov, čo jej stačilo na 12. nepostupovú priečku.

Po utorku figurovala trojnásobná olympijská medailistka na 24. pozícii. V stredu strieľala v Chateauroux presnejšie. V záverečných dvoch položkách sa pomýlila iba raz, no vzhľadom na to, že kvalitné výkony na strelnici podávali aj konkurentky v boji o postup, do finále napokon neprenikla.

Kvalifikáciu zvládla najlepšie Španielka Mar Molneová Magrinová so 123 bodmi. Účasť vo finále pretekárkam zabezpečili len výkony so 121 a viac bodmi.