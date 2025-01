Guardiolovi to škrípalo aj v súkromí. Po 30 rokoch sa rozišiel so svojou láskou - FOTO

Podľa správy španielskeho média Sport sa Pep Guardiola rozišiel so svojou manželkou Cristinou po 30 rokoch partnerstva. Ich vzťah ukončili v decembri, zatiaľ čo obaja boli vo svojej domovine a slávili Vianoce.

Ich vzťah je napriek rozhodnutiu rozísť sa stále „srdečný, stabilný a priateľský“. Majú spolu tri deti – 24-ročnú Mariu, 22-ročného syna Mariusa a o päť rokov mladšiu Valentinu.

Web tvrdí, že žili oddelene takmer päť rokov po tom, ako sa Cristina presťahovala späť do Barcelony, aby viedla svoju módnu spoločnosť.

Vraj sa úspešný kouč zoznámil so svojou neskoršou manželkou v jej rodinnom obchode s oblečením, keď mal len 18 rokov. Raz sa Guardiola nechal počuť, že jeho manželka je najlepšia na svete v mnohých veciach, ale najmä v móde.

Napriek tomu, že sa stretli ako tínedžeri, dlho čakali na svadbu. V roku 2014 sa zosobášili na súkromnom obrade len pre blízku rodinu v Katalánsku.

🚨 After 30-years of marriage, Pep Guardiola and his wife, Cristina Serra have decided to separate.

They made the decision to separate in December and asked their closest circle to not explain details to the press.

