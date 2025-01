Guardiola vypenil na predajcov autogramov. Chcete stráviť život týmto? - VIDEO

Tréner futbalistov anglického klubu Manchester City Pep Guardiola sa postavil voči predajcom autogramov, ktorí ho pravidelne čakajú pred jeho domom. Po víkendovom víťazstve „Citizens“ nad Salfordom (8:0) v 3. kole anglického FA Cupu 2024/2025 sa na sociálnych sieťach objavilo video s výmenou názorov medzi Guardiolom a skupinkou, ktora ho žiadala o podpis na niekoľko tričiek a iné veci.

Ako referuje web footboom1.com s odvolaním sa na Daily Mail, video bolo nakrútené na parkovisku pred domom trénera ManCity, kde je známe, že fanúšikovia predávajú predmety podpísané celebritami.

Pep Guardiola having a pop at autograph hunters. 😂😂

He’s absolutely spot on by the way. 👏 pic.twitter.com/MKgekEfiIQ

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 12, 2025