Guardiola: Keby sme nemali toľko zranených, neboli by sme na 25. mieste v Lige majstrov

Pre anglického futbalového šampióna Manchester City bude stredajší duel Ligy majstrov 2024/2025 proti belgickému mužstvu FC Bruggy doslova „finále“, hoci to v skutočnosti bude duel záverečného 8. kola hlavnej časti. ManCity musí bezpodmienečne zvíťaziť, ak nechce ukončiť tohtosezónnu cestu v európskom pohári číslo jeden ešte pred vyraďovacou časťou.

Pre tím španielskeho kouča Pepa Guardiolu by vypadnutie z LM bola poriadna potupa. Európsky klubový šampión z predminulej sezóny je momentálne na 25. mieste v 36-člennej tabuľke, keď v siedmich dueloch dokázal vyhrať iba nad Slovanom Bratislava a Spartou Praha. Napriek tomu patrí u bookmakerov naďalej medzi najväčších favoritov na celkové prvenstvo.

Januárové posily nemôžu hrať

Guardiola je presvedčený, že jeho celok sa prebojuje ďalej a nakoniec oživí nedávnu slávu. „Sú sezóny, v ktorých je veľa ťažkostí. Ide o to, ako sa k tomu postavíte,“ povedal a dodal: „Keby sme tu mali Rodriho a tiež obrancov, ktorí sú zranení, neboli by sme na 25. mieste v Lige majstrov. Niekedy, keď zažijete tieto situácie a potom získate trofej, je to o to väčší úspech.“

Keďže ManCity v doterajšom priebehu sezóny často „pláta diery“ po zranených hráčoch a navyše skúsený obranca Kyle Walker odišiel do AC Miláno, Guardiola sa počas zimného prestupového obdobia musel poobzerať po posilách. Dotiahol egyptského útočníka Omara Marmousha a mladých obrancov Vitora Reisa a Abdukodira Chusanova. Žiaden z nich však proti Bruggám nebude môcť nastúpiť.

Potrebuje aj záložníkov

„Nerobili by sme to, keby boli naši hráči fit. Ale dnes sa na to dívam tak, že máme dvoch stredných obrancov. Problémy však máme so stredopoliarmi, viacerí už majú cez 30 rokov,“ skonštatoval Guardiola a poukázal na to, ktorú formáciu sa bude snažiť najbližšie posilniť.