Manchester City po prehre v Paríži na pokraji vypadnutia. Guardiola: Máme poslednú šancu

Pred stredajším šlágrom 7. kola hlavnej časti futbalovej Ligy majstrov 2024/2025 medzi Parížom Saint-Germain a Manchestrom City bolo známe, že výsledok stretnutia posunie niektorého z gigantov pred záverečným duelom do extrémne náročnej pozície. Na okraji vypadnutia pred bránami vyraďovacej časti sa šokujúco ocitli hráči Manchestru City, ktorí vo francúzskej metropole prehrali 2:4.

Hostia pritom v Parku princov ešte v 55. minúte viedli 2:0, no potom v podaní mužstva Pepa Guardiolu nastal nepochopiteľný kolaps, avšak v súlade s tým, čo úradujúci anglický šampionát predvádza počas ostatných približne troch mesiacov.

Zdolali iba Slovan a Spartu

Kým Parížania po stretnutí oslavovali víťazstvo, vďaka ktorému sa dostali „nad čiaru“ – na 22. miesto znamenajúce postup do šestnásťfinále LM, Manchester City klesol na 25. pozíciu. O týždeň tak bude musieť zdolať FC Bruggy a dúfať, že preskočí niektoré z mužstiev nad sebou. Víťaz európskeho pohára číslo jeden z predminulej sezóny v tejto sezóne LM zaznamenal v siedmich dueloch iba dve víťazstvá – nad Slovanom Bratislava a Spartou Praha.

„Boli lepší. Musíme to akceptovať. Doma proti Bruggám budeme mať poslednú šancu. Urobíme všetko pre postup. A ak to nevyjde, bude to preto, že si to nezaslúžime. Taký je šport,“ povedal novinárom v Parku princov kouč hostí Guardiola.

Hráči PSG našli strelecké kopačky

Hráči PSG konečne ukázali, že dokážu strieľať góly. V predchádzajúcich dueloch postrácali množstvo bodov aj preto, že v prvých piatich stretnutiach skórovali iba trikrát, z toho jeden zásah bol vlastný. „Aj keď sme prehrávali 0:2, vravel som si, že hráči podávajú kompletný výkon. Tento zápas poriadne posilní moje mužstvo. Máme mladý tím, ale ukázali sme, že sme pripravení súperiť s kýmkoľvek a nikdy sa nevzdávame,“ skonštatoval tréner PSG Luis Enrique.