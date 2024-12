Gruzínec Kankava je blízko podpisu zmluvy. Vráti sa do bratislavského Slovana? - VIDEO

Futbalista Jaba Kankava je podľa gruzínskeho twitterového účtu Geo Team blízko podpisu zmluvy s Dinamom Tbilisi. Zdroj informuje, že úvodné rokovania medzi bývalou oporou bratislavského Slovana a najslávnejším klubom z Gruzínska priniesli obojstrannú spokojnosť.

Tridsaťosemročný stredopoliar by sa tak vrátil do klubu zo svojho rodného mesta a zároveň do tímu, v ktorom robil svoje prvé profesionálne futbalové kroky.

V lete mal na stole ponuku od Slovana

Vedenie „belasých“ v lete ponúkalo Kankavovi nový kontrakt, no Gruzínec ho odmietol a stal sa voľným hráčom. Nový tím si však doteraz nenašiel a od júna neodohral ani jeden súťažný zápas.

Podľa Geo Team sa však pocitovo venoval individuálnemu tréningovému procesu a je v ideálnom stave na to, aby sa zapojil do prípravy pred novou sezónou gruzínskej najvyššej súťaže Erovnuli Liga.

Slávny gruzínsky klub potrebuje rekonštrukciu

Dinamo Tbilisi obsadilo v nedávno skončenom ročníku až siedme miesto, čo podnietilo klubových funkcionárov rekonštruovať káder.

Gruzínskym majstrom sa stal tím Ibieria 1999, ktorý triumfoval s päťbodovým náskokom pred Torpedom Kutaisi.

Odmietol účasť na ME

Kankava si v drese Slovana pripísal 127 štartov, s klubom získal tri majstrovské tituly. Okrem toho počas kariéry pôsobil aj v ruskom klube Alania Vladikavkaz, v Arsenale Kyjev a Dnipre Dnipropetrovsk na Ukrajine, vo francúzskom Stade Reims či kazašskom Tobole.

Dlhé roky viedol gruzínsku reprezentáciu s kapitánskou páskou a bol aj pri jej historickom postupe na ME, i keď do záverečného kádra pre šampionát v Nemecku sa nedostal z vlastného rozhodnutia. Za národný tím odohral celkom 101 zápasov a strelil 10 gólov.