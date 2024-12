Na Tehelnom poli hral Fodrek pod Weissom v Lige majstrov, teraz bol jeho trénerským súperom

V decembri 2005 sa na bratislavskom Tehelnom poli predstavila Artmedia Petržalka proti FC Porto v súboji skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov. Trénerom Artmedie bol Vladimír Weiss, v strede poľa nastúpil Branislav Fodrek a pamätný zápas na snehu a ľade sa skončil 0:0.

Po 19 rokoch na tom istom, ale už vynovenom štadióne, v zápase slovenskej najvyššej súťaže Weiss a Fodrek nastúpili proti sebe ako tréneri ŠK Slovana Bratislava a FC DAC Dunajská Streda. A z víťazstva sa tešil Weiss, keďže jeho zverenci pred 6700 divákmi zdolali súpera zo Žitného ostrova 2:1.

Góly Davida Strelca a Gurama Kašiu v druhom polčase spôsobili, že úradujúci majster prezimuje na čele tabuľky so 44 bodmi a náskokom minimálne jedného bodu pred Žilinou. Aktuálne je rozdiel medzi Slovanom a Žilinou štvorbodový, ale „šošoni“ majú k dobru nedeľňajší zápas 18. kola v Skalici.

„Tešíme sa, že sme zakončili jesennú časť víťazstvom a zostali sme na prvom mieste. Bola to náročná, dlhá jeseň, no tak sme to chceli, aby sme hrali poháre a vysnívanú Ligu majstrov. Sme prví v lige, z tohto pohľadu som veľmi spokojný. Ďakujem hráčom, vedeniu klubu za vytvorené podmienky i fanúšikom a všetkým, ktorí nás majú radi a fandia nám,“ uviedol Vladimír Weiss st. na tlačovej konferencii po zápase.

K zápasu proti Dunajskej Strede 60-ročný kormidelník „belasých“ ešte dodal:

„Potvrdili sme, že keď musíme zabrať, tak to vieme a dokážeme. Išli sme až na dno síl. Niektorých hráčov som v zostave obmenil, Tigran Barseghjan vypadol na približne štyri až šesť týždňov. Má natrhnutý sval, nehral ani Danylo Ignatenko. Z víťazstva sa veľmi tešíme, aj Dunajská Streda hrala dobre. Všetkým, aj našim fanúšikom, želám pekné Vianoce a najmä zdravie, ktoré je to najdôležitejšie.“

Tréner Dunajskej Stredy Branislav Fodrek, logicky, nebol spokojný s prehrou, ktorá vyrovnala jesennú bilanciu mužstva na 6 víťazstiev – 6 remíz a 6 prehier. Fodrek vystriedal Xisca Muňoza na horúcej trénerskej stoličke u vicemajstra a ani v treťom zápase sa nedočkal víťazstva. Ako dočasný tréner si pred koncom jesene pripísal dve remízy a jednu prehru.

„Chceli sme minimálne bodovať, čo sa nepodarilo. Musím povedať, že napriek výsledkovému sklamaniu môžeme byť pri z pohľadu predvedeného výkonu spokojní. Veľmi nás mrzí, že sme duel nedotiahli aspoň do remízy. Zvlášť po takýchto dvoch jednoduchých chybách, ktoré boli okamžite potrestané,“ povedal Fodrek podľa webu skslovan.com.

K trénerskej konfrontácii s Vladimírom Weissom ešte pred zápasom pre denník Šport uviedol:

„Pre mňa je to špecifický zápas, nebudem klamať, ale nie je to zápas o mne, ale zápas Slovan Bratislava – Dunajská Streda. Teším sa, že mám príležitosť konfrontácie s Vladimírom Weissom st. Ktovie, či a kedy sa to zopakuje, o to viac si to vážim.“