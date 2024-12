Preview: Slovan môže zimovať na prvom mieste, pomôže mu aj mladý Weiss. Dunajská Streda chce zlomiť nepriaznivú sériu - VIDEO, FOTO

Veľké derby čaká slovenskú Niké ligu aj tento víkend. V sobotu 14. decembra od 18.00 h proti sebe nastúpia futbalisti Slovana Bratislava a Dunajskej Stredy. Oba tímy sa nachádzajú v prvej šestke.

Napriek tomu je rozdiel medzi klubmi dosť výrazný. Úradujúci „belasí“ majstri majú o 17 bodov viac.

Z posledných desiatich duelov majú o čosi lepšiu formu „slovanisti“. K víťazstvu sa dopracovali v piatich prípadoch, raz sa so súperom rozišli zmierlivo a bez bodu odchádzali štyri razy. Tri prehry však boli v v prestížnej milionárskej súťaži proti Dinamu Záhreb, AC Milánu a Atléticu Madrid.

Dunajská Streda v rovnakom období predčila svojich súperov iba trikrát. Remízou sa skončili štyri stretnutia a ako zdolaná figurovala v troch prípadoch.

Ostatný zápas sa skončil v prospech Slovana. „Belasí“ zvíťazili 2:1 na Žitnom ostrove, keď v 89. minúte otočil skóre dvojgólový, no aktuálne zranený, Armén Tigran Barseghjan.

Forma ako na hojdačke

Slovan od toho času odohral šesť duelov v Lige majstrov, kde výsledkovo a herne postupne rástol. Svojim súperom sa začal vyrovnávať, no na prvé body stále čaká.

Dunajská Streda odvtedy odohrala 16 stretnutí s bilanciou siedmich výhier, piatich remíz a štyroch prehier. Aktuálne však nevyhrala v ostatných piatich dueloch. Vypadla aj v osemfinále Slovnaft Cupu. Na domácej pôde nestačila na Banskú Bystricu.

V tabuľke je vyššie klub z hlavného mesta, má 41 bodov, teda o 17 viac ako Dunajská Streda. „Belasím“ patrí prvé miesto, súperom štvrté.

Tlak bude na strane Slovana

Na Tehelnom poli sa stretnú jedny z najlepších tímov ostatných sezón na Slovensku. Posledných šesť sezón patrí „slovanistom“, zakaždým vybojovali titul. Za rovnaké obdobie sa stala Dunajská Streda štyrikrát vicemajstrom a raz skončila tretia.

Útočník DAC Fortune Bassey sa stal nedávno otcom, v rozhovore pre klubový web priznal, že sa príliš v noci nevyspí. Pozerá sa však dopredu, na najbližší duel. „Tlak nebude na nás, keďže favoritom sú domáci. Musíme si užiť každý moment a vydať zo seba všetko. Na vlastnej koži som zažil, čo toto derby znamená pre fanúšikov DAC-u. Myslím si, že s prístupom a bojovnosťou nebude mať nikto problém.“

Očakáva ťažký duel. „Slovan pred týždňom prehral v Žiline 2:1 a ich náskok sa scvrkol už len na jeden bod. Musia vyhrať, väčší tlak teda bude na nich,“ dodal 26-ročný Bassey, ktorý v ostatnom ligovom stretnutí proti Trenčínu rozvlnil sieť dvakrát. Na výhru to však nestačilo, meranie síl nemalo víťaza po remíze 3:3.

Weiss situáciu nepodcení

Tréner DAC Branislav Fodrek sa pre webstránku klubu vyjadril ohľadom tohto derby. „Vieme, v akej situácii sme, uvedomujeme si, že každý zápas je pre nás nesmierne dôležitý. Poctivo sa pripravujeme na súpera, chceme odohrať dobrý zápas. Verím, že naše výkony majú stúpajúcu tendenciu a neradi by sme odišli z Bratislavy naprázdno.“

Väčšiu vyťaženosť súpera nevníma ako výhodu pre svojich hráčov. „Je to posledný zápas jesene a ako poznám trénera Weissa, určite proti nám postaví najsilnejšiu možnú jedenástku. Je to aj pre nich dôležitý duel z hľadiska boja o majstrovský titul a určite spravia všetko možné, aby nás zdolali.“

Fodrek podotkol, že aktuálne má v tíme viacero zranených. „Dimun, Redzic, Csinger, Trusa a najnovšie aj Ortiz vypadli na dlhšiu dobu. Uvidíme, či Herc a Mendez budú v stopercentnom stave,“ dodal na margo chýbajúcich hráčov, ktorí zrejme nezasiahnu do súboja na Tehelnom poli.

Dôležitý duel

Slovan bude hrať o potvrdenie jesenného prvenstva. To je stále v jeho rukách. V určitom prípade mu stačí aj remíza či dokonca prehra, na to sa však spoliehať nechce.

Ak DAC zdolajú, budú „zimovať“ prví. Otázne by však bolo s akým náskokom, keďže Žilina zaostáva iba o bod. V nedeľu 15. decembra si „šošoni“ zahrajú na skalickej pôde. Súperi zo Žitného ostrova vedia, že v prípade akéhokoľvek výsledku zostanú v tabuľke na štvrtej pozícii.

„Belasí“ majú najlepšiu ofenzívu spolu s hráčmi spod Dubňa. Oba kluby strelili v 17 stretnutiach 39 gólov. DAC sa presadila „len“ 23-krát, no má tretiu najlepšiu defenzívu – inkasovala 17 gólov. Gólmani „belasých“ lovili loptu zo siete v 20 prípadoch.

Posledný krok býva najťažší

„Čaká nás záverečný krok v náročnej jeseni, a vieme, že posledné kroky niekedy bývajú najťažšie. Nebudeme to brať ako zápas o jesenného majstra, pretože za to sa medaily nedávajú. Pôjde nám o dobrý výsledok, čiže o víťazstvo. Koncentrujeme sa, aby sme boli prví na konci ligy, vtedy je to najdôležitejšie. Aj keď naším najbližším konkurentom v boji o titul je aktuálne Žilina, tak DAC má stále veľmi silný tím. Posledné vzájomné duely s ním boli náročné,“ povedal asistent trénera Boris Kitka pre klubový web.

„Vianoce spájajú, a bolo by krásne, ak by nás spojili na ceste, ktorou sme si za polroka prešli. Boli by sme radi, ak by sa fanúšikovia prišli s rokom rozlúčiť v čo najväčšom počte, za nás sa ich posnažíme potešiť dobrým výkonom a úspešným výsledkom. V tomto období sa patrí poďakovať hráčom i ľuďom v klube za celý náročný rok, a taktiež fanúšikom za ich podporu,“ prezradil Kitka s tým, že ďalším dôvodom na návštevu Tehelného poľa je návrat mladšieho Vladimíra Weissa.

Kapitán „belasých“ sa vrátil po vyše dvoch mesiacoch, keď predtým avizoval ukončenie kariéry po dueli s Manchestrom City. Po dovolenke si celú situáciu premyslel a vrátil sa odhodlaný bojovať za farby klubu až do konca aktuálnej sezóny.

Pokiaľ by sme DAC-u dokázali vnútiť náš štýl hry a byť nebezpeční, aj keď vo vrchnej línii musíme nahradiť Tigrana, a ukončili by sme rok víťazne, bola by to azda jedna z najúspešnejších pol-sezón aj z pohľadu pohárového účinkovania, pokračoval asistent kouča Weissa staršieho.

Kitka očakáva iný duel než v septembri v Dunajskej Strede. „Tento zápas je iný aj z dôvodu, že je posledný v roku. Potrebujeme v sebe nájsť všetky sily a hlavne víťaznú mentalitu, tá môže byť kľúčová. Hráčom patrí rešpekt za to, ako k tomu tento rok pristupovali. Verím, že zajtra vybehnú s víťazným duchom a ukončíme rok tromi bodmi,“ doplnil.

Zaujímavé štatistiky

Slovan v tejto sezóne v Niké lige a Slovenskom pohári podľahol na vlastnej pôde iba jedinému súperovi – Žiline. S tou prehral aj pred týždňom. Hralo sa pod Dubňom a „šošoni“ triumfovali 2:1.

Dunajskej Strede sa paradoxne viac darí na ihriskách súperov ako doma. Naposledy nezískala ani bod v auguste v Banskej Bystrici.

Z ostatných piatich meraní síl na Tehelnom poli sa trikrát radovali „belasí“. Dvakrát sa duel skončil remízou. Iba pri bezgólovom dueli sa hosťom nepodarilo skórovať v Bratislave v spomínanom počte duelov.

Obaja súperi majú podivuhodnú štatistiku v Niké lige a domácom pohári. Slovan dokázal skórovať v každom domácom zápase, DAC sa to nepodarilo v ostatnom zápase na ihrisku súpera v Podbrezovej.

Takisto aj na Štiavničkách v už spomínanom augustovom dueli, ktorý skončil 1:0 v prospech Bystrice. Inak sa vždy ich strelci dokázali presadiť – konkrétne ide o desať takýchto stretnutí.