Grantový program dm Školy na zelenú opäť poskytne školám financie na inštaláciu fotovoltických panelov

V januári 2024 dm vyhlásila druhý ročník výzvy s názvom Školy na zelenú pre inštitúcie evidované v Sieti škôl a školských zariadení SR. Tie mohli podať žiadosť o prostriedky z nadačného fondu dm vedeného v Nadácii Pontis. Interní a externí hodnotitelia vybrali zo 45 prihlásených projektov štyri, ktoré pridelené financie využijú na inštaláciu fotovoltických panelov a pridružené vzdelávanie.

Druhý ročník programu Školy na zelenú zabezpečil financie na inštaláciu fotovoltických panelov a na pridružené vzdelávanie štyrom inštitúciám v Dolnom Kubíne, Nižnej, Detve a Prešove. Zdrojom finančných prostriedkov je výťažok z novembrovej kampane dm Giving Friday spolu s dotáciou z Nadačného fondu dm drogerie markt, vedeného v Nadácii Pontis.

V prvom ročníku výzvy dm podporila tri školské zariadenia v Lokci, Seredi a Marhani. Aktuálny druhý ročník pridáva na pomyselnú zelenú mapu dm školy v Dolnom Kubíne, Nižnej, Prešove a v Detve, ktoré spoločne získajú podporu vo výške 96 877 eur. „Vzdelávanie a životné prostredie sú u nás v dm dôležitými témami, ktorým sa venujeme v rámci dobrovoľníckych aktivít aj konkrétnych projektov. Teší nás, že máme projekt, ktorý prepája tieto dve témy a podporuje školské zariadenia, ktoré dlhodobo vedú mladú generáciu k udržateľnosti,“ vyjadrila sa Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.

Keď sa 24. novembra 2023 v dm konala kampaň Giving Friday, spoločnosť venovala 5 % denného obratu z kamenných predajní, e-shopu a Mojej dm-App grantovému programu Školy na zelenú. Venovaná suma vtedy vďaka zákazníckym nákupom predstavovala 69 453 eur. Aby dm vyhovela požiadavkám štyroch najlepšie hodnotených škôl v plnom rozsahu, k sume z Giving Friday pridala zo svojho nadačného fondu vedeného v Nadácii Pontis ešte 27 423 eur.

Hodnotiaca komisia zložená zo spolupracovníkov dm a externých odborníkov posudzovala 45 žiadostí. V prvom kole sledovala technické parametre budov potrebné na inštaláciu fotovoltických panelov. V druhom kole, do ktorého postúpilo 7 škôl, sa vyhodnocovalo to, akým spôsobom škola vzdeláva a motivuje žiakov v oblasti ekológie. „Udržateľnosť a jej začlenenie do procesu výchovy a vzdelávania žiakov vnímam ako jednu z nosných tém, ktoré sú – okrem kultúry dm – dôležité aj na zabezpečenie budúcnosti pre nás všetkých. Pri hodnotení som prizerala na aktívnu účasť žiakov nielen v uvedených projektoch, ale aj na ich vplyv na chod školy,“ priblížila proces posudzovania škôl interná hodnotiteľka Silvia Fáberová. Externý hodnotiteľ Michal Ruman zo spoločnosti denkstatt vníma program Školy na zelenú ako iniciatívu, ktorá vychádza v ústrety aktuálnej potrebe diverzifikácie energetických zdrojov s dôrazom na obnovoteľné zdroje energie: „Dáva školám z celého Slovenska príležitosť inštalovať fotovoltické elektrárne, využiť slnečnú energiu, znížiť prevádzkové náklady a ušetrené financie nasmerovať do skvalitňovania výučby.“

Foto: dm drogerie markt

Víťazné školy druhého ročníka grantového programu dm Školy na zelenú

Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne (podporená sumou 14 839 eur) disponuje vonkajšou učebňou obklopenou zeleňou. Žiaci v nej pracujú s náučnými tabuľami, veterným mlynom aj so slnečnými hodinami. Nachádza sa tu aj panel na fototermický ohrev vody, o ktorého úlohe a fungovaní sa deti učia počas rôznych edukačných aktivít – napríklad počas Dňa Slnka. Vonkajšími učebnými pomôckami sú aj veľký hmyzí domček či tabuľa o rozklade odpadu. Týmito prvkami škola priebežne a dlhodobo rozvíja chuť svojich žiakov zaujímať sa o život v súlade s prírodou. „Keď chceme deti viesť k environmentálne zodpovednému správaniu, musíme vzdelávanie pripravovať kontinuálne, nielen jednorazovo. Chceme u nás deťom vytvoriť priestor, v ktorom pre ne bude správanie v súlade s prírodou prirodzené,“ opísala kultúru školy riaditeľka Ing. Mária Studeničová.

Na Orave sa nachádza aj ďalšia víťazná škola, stredná Spojená škola Nižná (podporená sumou 35 000 eur). Stredná odborná škola technická spolu so Školou umeleckého priemyslu poskytujú svojim žiakom moderné priestory a zázemie plné inovatívnych technológií. „Naša prevádzka si vyžaduje množstvo elektrickej energie, preto okrem neustáleho zlepšovania vybavenia školy hľadáme aj spôsoby, ako si pomôcť udržateľnými zdrojmi energie. Vďaka podpore dm nám na strechu pribudne 69 fotovoltických panelov,“ vyjadril sa riaditeľ školy Ing. Roman Javorek.

V Spojenej škole, Matice slovenskej 11 v Prešove, ktorá vzdeláva deti a žiakov vo veku od 3 do 25 rokov so zdravotným znevýhodnením (podporenej sumou 16 236 eur), by mali financie ušetrené vďaka fotovoltickým panelom pomôcť splniť veľký sen o vlastnej klimatickej záhrade. „Práve záhrada s vonkajšou edukačnou zónou a učebňou bude na programe ako prvá, keď sa nám vďaka nainštalovaným panelom znížia náklady na elektrickú energiu. Zatiaľ si tento sen vynahrádzame bylinkovými špirálovými záhonmi a vyvýšenými záhonmi, kam pravidelne sadíme zeleninu aj kvety,“ približuje veľký motivátor zapojenia sa do výzvy riaditeľka PaedDr. Andrea Chalupová.

Na Spojenej škole v Detve (podporenej sumou 30 801 eur) sa okrem organizačných príprav na inštaláciu panelov venovali aj podrobnému plánu pridruženého vzdelávania a pripravili učebné texty a prezentácie, náučný komiks, možnosti exkurzií aj interaktívnu edukačnú hru v mobile, ktorá prebieha v reálnom priestore mesta. „Žiakov chceme nielen vzdelávať, no najmä vychovávať a ísť im príkladom. V tejto téme je pre nás kľúčové, aby sme im prinášali nielen teóriu, ale aj príležitosti, ako ju aplikovať v praxi,“ predstavila nám bohatý plán aktivít zástupkyňa riaditeľa Ing. Valéria Čiamporová.

Na všetkých školách prebehne inštalácia panelov počas prázdnin a začiatku nového školského roka. Už na jeseň tak bude vďaka dm na Slovensku celkovo 7 škôl „napojených na zelenú“.

