Futbalové Košice ulovili veľkú rybu. Bývalý reprezentant tam bude športový riaditeľ

Futbalový klub FC Košice skraja zimnej prípravy predstavil významnú posilu do realizačného tímu. Bývalý futbalový reprezentant Slovenska Marek Sapara sa v stredu 8. januára ujal funkcie športového riaditeľa.

Štyridsaťdvaročný košický rodák je v tejto pozícii premiérovo, ale s cieľom doviesť žlto-modrých na priečky, ktoré im historicky patria. Dohoda o vzájomnej spolupráci je podpísaná do 30. júna 2027.

Generálny manažér FC Košice Pavol Turczyk priznal, že futbalové spojenie Marek Sapara – FC Košice nevzniklo pred týždňom ani pred pár týždňami.

„Ja osobne s Marekom komunikujem už viac ako dva roky. Má výborné kontakty s klubmi, hráčmi, trénermi, agentmi, futbalovým zväzom a ľuďmi, ktorí sa pohybujú okolo futbalu. Aj spojenie Sapara – Skuhravý môže veľmi dobre fungovať. Ja osobne sa na spoluprácu s Marekom veľmi teším. Verím, že sa nám spoločne podarí posunúť klub FC Košice vyššie. Keďže je rodený Košičan, spoliehame sa aj na to, že do práce v klube vloží aj kus srdca,“ povedal Turczyk na klubovom webe FC Košice.

Tridsaťosemnásobný reprezentant Slovenska vo futbale pôsobil ako hráč, tréner aj futbalový expert. Teraz ako 42-ročný začína ďalšiu kariéru – funkcionársku. V minulosti zažil ako chutia majstrovské oslavy na Slovensku s Ružomberkom aj Nórsku s Trondheimom, s reprezentáciou Slovenska si zahral na majstrovstvách sveta v roku 2010 v Juhoafrickej republike.

Hráčsku kariéru ukončil v roku 2018. V spolupráci s trénerom Romanom Skuhravým bude chcieť košických futbalistov dostať v Niké lige čo najvyššie, aktuálne im po jeseni patrí siedma priečka.

„Budem mať na starosti športovú stránku klubu a čo sa týka A-mužstva, predovšetkým komunikáciu s trénerom Romanom Skuhravým. To je pre mňa asi najvýraznejší bonus, že tu pôsobí tréner ako je on. Veľmi dobre sa poznáme, rozumieme si osobne i pohľadom na futbal. A to je pre mňa veľmi podstatné. Pevne verím, že naša spolupráca bude rozkvitať a pre Košice dosiahneme zaujímavé úspechy. Samozrejme, je to pre mňa nová úloha, ale budem sa snažiť odvďačiť za dôveru všetkým tým, ktorí mi dali príležitosť. Zároveň verím, že sa nám ešte viac podarí podnietiť fanúšikov, pretože ich hojnú účasť i hlasnú podporu budeme na ceste za vyššími cieľmi veľmi potrebovať,“ skonštatoval Sapara.