Na päť minút sme zaspali, mrzelo Kašiu. Nemôžete nikoho „zdrbať“, tvrdil Kucka

Ak boli futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava v nejakom stretnutí tohtosezónnej hlavnej časti Ligy majstrov 2024/2025 blízko k zabodovaniu, tak to bolo v utorňajšom dueli 5. kola proti AC Miláno. Na bratislavskom Tehelnom poli „belasí“ dlho držali na dištanc európskeho giganta, s ktorým napokon trochu smoliarsky prehrali 2:3.

„Som hrdý na to, ako sme dnes hrali. Strelili sme dva góly a reálne sme mali šancu získať nejaký bod. Bojovali sme, boli sme dobre organizovaní, vyhrávali sme súboje… Toto je pozitívum z dnešného zápasu,“ povedal pred novinármi v mixzóne stopér Slovana Guram Kašia.

Päťminútový výpadok

Gruzínskeho legionára škrelo, ako to dopadlo, pretože Bratislavčania hrali hlavne do prestávky veľmi dobre. „Mali sme dve-tri veľké šance. Hrali sme podľa plánu, boli sme kompaktní, v bloku… V druhom polčase sme na päť minút zaspali a súper nás potrestal,“ dodal 37-ročný rodák z Tbilisi.

Slovan prehral aj v piatom dueli hlavnej časti, ale v porovnaní s úvodnými štyrmi vystúpeniami bol tentoraz blízko k tomu, aby na najväčšom európskom futbalovom javisku konečne zažiaril. „V prvých štyroch zápasoch sme hrali otvorene, snažili sa hrať ofenzívny futbal. Proti Milánu sme mali od začiatku plán tesnejšie brániť a uškodiť súperovi pri prechode do útoku. Tiež musím povedať, že sa zlepšujeme. Po štyroch-piatich zápasoch už chápeme, o čom je tento level. Ak by sme hrali Ligu majstrov aj na budúci rok, bolo by to už o inom,“ tvrdí Kašia.

Nešportoví Milánčania v závere

Hoci domáci v závere stretnutia znížili na 2:3 po výstavnej strele Nina Marcelliho, na vyrovananie im už nezostal čas. Hlavný rozhodca José María Sánchez Martínez navyše vylúčil chorvátskeho záložníka Marka Toliča. „Keď sme strelili druhý gól, oni začali simulovať zranenia a diskutovať s rozhodcom. A nadstavený čas bol iba štyri minúty… Nie som však v pozícii, aby som sa k takým veciam vyjadroval,“ skonštatoval Kašia.

Pre kapitána Slovana Juraja Kucku bol duel proti AC Miláno emotívny, keďže za tento tím v minulosti hrával. Tiež ho mrzelo, že „slovanisti“ opäť nezabodovali, hoci od toho neboli ďaleko. „Bojovali sme však až do konca a klobúk dole pred celým mužstvom. Bohužiaľ, ten výsledok je pre nás nepriaznivý, ale ideme ďalej. Bol to veľmi ťažký zápas. Oni hrali dobre, mali ho pod kontrolou. Hrýzli sme mali tam protiútoky, z čoho sme dali gól. Plus ‚Strelo‘ mal šancu. Efektivita nás brzdí. Mohlo by to vyzerať úplne inak,“ povedal Kucka.

Zastal sa nešťastníka Strelca

Ako rozhodujúci sa nakoniec ukázal gól Tammyho Abrahama zo 71. minúty, ktorého do šance nešťastnou prihrávkou vysunul Dávid Strelec. Kucka sa zastal spoluhráča a vravel, že také veci k futbalu patria. „Nemôžete nikoho ‚zdrbať‘. To sa stáva, skrátka si ho nevšimol… Kto by čakal, že sa pred naším brankárom zabudne ich hráč? Keď sa to niekomu stane, treba ho povzbudiť a ísť ďalej. To sa stáva aj väčším hráčom ako je ‚Strelo‘,“ dodal.

Pred Bratislavčanmi sú v hlavnej časti LM ešte tri vystúpenia – proti Atléticu Madrid, VfB Stuttgart a Bayernu Mníchov. „Každý jeden zápas nám niečo dá a potom to môžeme zužitkovať v ďalšom stretnutí. Verím, že sa to bude naďalej zlepšovať. Do každého zápasu musíme ísť s tým, že chceme prekvapiť a bodovať. Treba na tom pracovať a veriť,“ skonštatoval Kucka.