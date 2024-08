Forsterovej chýbala iskra a čakala od seba lepší čas. Teraz sa však zameriava na prekážky

Slovenská univerzálka Viktória Forsterová už má za sebou prvý štart na olympijských hrách v Paríži. Na Stade de France sa predstavila v rozbehoch na 100 m a v celkovom hodnotení obsadila 47. priečku spomedzi 72 šprintérom.

Výkonom 11,44 sekundy si o tri stotiny zlepšila tohtosezónne maximum, na postup do semifinále jej to však nestačilo. Potrebovala by na to čas 11,27 sekundy, ak by vo svojom rozbehu finišovala prinajhoršom tretia, v opačnom prípade výkon 11,12 sekundy, teda 14 stotín lepší ako jej osobák.

Čakala od seba lepší čas

„Byť olympioničkou je úžasné, ale ja si poriadne ani poriadne neuvedomujem, že je to olympiáda. Musím povedať, že som na seba hrdá, že so sebou dokážem pracovať tak, že si neuvedomujem, že OH je niečo extra. Dokázala som sa skoncentrovať tak, že sú to preteky a aj tak do toho musím dať všetko. Atmosféra je tu úžasná a teším sa, že som mala možnosť si zasúťažiť aj na tejto hladkej stovke,“ prezradila v útrobách štadióna po svojej olympijskej premiére 22-ročná zverenka trénerky Kataríny Adlerovej. Štadión pre 77-tisíc divákov bol plný.

„Keď som vkročila na dráhu a počula jasať ľudí, tak to vo mne vyvolalo veľké emócie, ale dokázala som sa skoncentrovať a nemala som z toho stres, že som na olympiáde. Štart mi vyšiel dobre, ale potom mi tam chýbala nejaká tá iskra. Neviem, čo sa udialo, pretože pri rozcvičke som sa cítila super. Už to nezmením, zabehla som si sezónne maximum a ešte ma čakajú prekážky. Poteší sezónne maximum, ale čakala som od seba určite lepší čas. Pomýšľala som aj na osobný rekord,“ pokračovala Forsterová.

Fialová dráha

Zaujímavosťou je, že dráha na Stade de France je fialová.

„Po štarte už príliš nerozmýšľam a len bežím, dnes sa mi bežalo dobre. Bolo zaujímavé bežať na fialovej dráhe, ale je jedno, či je fialová alebo oranžová, žltá alebo modrá. Prvý štart mám za sebou a už sa teším na prekážky. Doteraz sme sa sústredili na hladkú stovku a teraz sa zameriame na prekážky. Všetko si dohodneme s trénerkou a budeme sa snažiť pripraviť čo najlepšie,“ doplnila.

Účasť na olympiáde

Účasť na olympiáde je snom množstva športovcov, no len hŕstke z nich sa to podarí. Forsterovej sa to podarilo a užíva si to. V hľadisku mala svojho priateľa, zvyšok rodiny ju sledoval doma.

„Mám tu trénerku, fyzio a priateľa, všetci ostatní to sledovali doma. Už sa teším, ako zavolám rodičom a starým rodičom. Je to super, že môžem takto súťažiť na olympiáde a oni to môžu vidieť,“ prezradila rozcítene.

Forsterovú čaká úvod druhej disciplíny (100 m prek.) v stredu predpoludním.