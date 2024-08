Stotina sekundy a slzy v cieli. Slovenka Forsterová mala na olympiáde obrovskú smolu (foto)

Slovenská atletická univerzálka Viktória Forsterová mala vo štvrtkovej repasáži na 100 m prekážok na olympijských hrách v Paríži obrovskú smolu.

Napriek výbornému štartu finišovala na ikonickom Stade de France na tretej priečke, pričom na 2. miesto znamenajúce postup do semifinále jej chýbala stotina sekundy. Dvadsaťdvaročná zverenka trénerky Kataríny Adlerovej dosiahla čas 12,88 s.

„Mrzí to veľmi, ale na druhej strane som strašne vďačná, že som mohla štartovať na OH. Som vďačná za to, že to mohli moji rodičia sledovať naživo a moji starí rodičia doma pri telke. Je to veľká škoda. Veľmi som chcela postúpiť do semifinále. Možno má ten hore pre mňa nachystané v budúcnosti niečo lepšie,“ povedala dojatá Forsterová so slzami v očiach v bezprostrednej reakcii pri mikrofóne STVR.