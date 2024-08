Slovenská atlétka Viktória Forsterová si zatiaľ v behu na 100 m prekážok na OH 2024 v Paríži nevybojovala účasť v semifinále. V stredajšom piatom rozbehu skončila na 6. priečke časom 13,08, čo jej medzi prienik do ďalšej časti nestačilo. Medzi dvadsaťštyri najlepších však ešte môže postúpiť, a to v prípade, že zvládne opravené behy, ktoré sú na programe vo štvrtok.