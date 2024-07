Finančná kríza v samosprávach dosahuje alarmujúce rozmery. ZMOS žiada vládu o okamžitú pomoc

aktualizované 31. júla, 14:35

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) opäť pripomína, že finančná situácia v samosprávach je alarmujúca a volá o pomoc. Na zlej finančnej situácii sa na utorkovom rokovaní zhodlo vedenie ZMOS, ktoré reprezentuje komoru miest a komoru obcí a jednotlivé slovenské regióny. Samosprávy žiadajú štát o urgentnú pomoc z dôvodu vážnej situácie, ktorá už siaha do rodinných rozpočtov štatutárnych miest a obcí.

Z vyjadrení vyznieva zúfalstvo, beznádej aj rezignácia

„Na základe informácií z jednotlivých regiónov sa neraz stáva, že v záujme zachovania činností samospráv sa štatutári vzdávajú časti alebo aj celých miezd. Toto nemá byť trendom, ani výnimočnosťou. Z jednotlivých regiónov zaznieva stále viac vyjadrení upozorňujúcich ZMOS na veľmi zlý stav ich financií. Z niektorých vyjadrení vyznieva zúfalstvo, beznádej aj rezignácia,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik, ktorý tvrdí, že si uvedomujú zlú situáciu v celej krajine a taktiež to, že verejné financie sú vo veľmi zlom stave.

„Uvedomujeme si, že stav v oblasti financovania samospráv nespôsobila táto vláda. Nemáme však s kým iným o tejto situácii rokovať, ako so súčasnou vládou. Za ostatné dva roky sme kumulatívne prišli o viac ako jednu miliardu eur. Ak sme museli minulý rok na dvakrát zvyšovať mzdy všetkým zamestnancom najprv v januári od 7 percent do 10 percent a v septembri od 10 percent do 12 percent, tak v tomto roku tieto zvýšené mzdy už platíme celoročne,“ dodal.

Zostatky rezervného fondu mali vzostupný trend

Božik zároveň tvrdí, že vzhľadom na alarmujúcu situáciu v samospráve nemohli ani na poslednom rokovaní o vyššej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme v júli tohto roku súhlasiť so zvyšovaním výdavkov pre samosprávy.

„O nepriaznivej finančnej situácii v mestách a obciach svedčí aj fakt, že zostatky rezervného fondu za posledných niekoľko rokov mali vzostupný trend. V dôsledku tejto zlej finančnej situácie a legislatívnej úpravy mohli a súčasne boli mestá a obce nútené využívať prostriedky rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov, čo spôsobilo pokles zostatku v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 o takmer 51 miliónov eur,“ uzavrel Božik.

Stabilné riešenie financovania

Samosprávy potrebujú stabilné riešenie financovania, funkčné bez ohľadu na to, kto je pri moci. Uviedol to poslanec parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko Marek Lackovič s tým, že nemôže prísť k situácii, že jedna vláda za druhou berie peniaze samosprávam a pridáva im povinnosti.

„Mesiac čo mesiac slovenské mestá a obce varujú pred akútnym nedostatkom peňazí. A oprávnene. Takto krízovo sa naozaj nedá dlhodobo fungovať a už vôbec nie rozvíjať. Musíme si všetci spolu – koalícia, opozícia aj samosprávy – sadnúť za jeden stôl a toto riešenie hľadať. Je naozaj najvyšší čas,“ povedal poslanec.