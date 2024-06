Veľa obcí bojuje o prežitie, vláda by mala podľa ZMOS-u hľadať systémové riešenie na ich financovanie

Veľa obcí, hlavne tých malých, bojuje vyslovene o prežitie a musí zvažovať, ktoré základné služby dokážu ešte občanom poskytovať.

Po rokovaní Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Banskej Bystrici, kde sa vo štvrtok zišli zástupcovia všetkých regionálnych združení v rámci Banskobystrického kraja, to uviedla podpredsedníčka Komory obcí Rady ZMOS a starostka obce Kynceľová v Banskobystrickom okrese Martina Kubišová.

Bolo by podľa nej dobré, aby vláda hľadala systémové riešenie na financovanie hlavne malých obcí. ZMOS sa na stretnutí venoval najmä dofinancovaniu samospráv, ale aj ich modernizácii a budúcnosti.

Problémy so získavaním eurofondov

Podpredsedníčka komory tiež povedala, že malé obce do 500 obyvateľov, ktorých je takmer polovica v rámci Banskobystrického kraja, majú problémy so získavaním eurofondov.

„Nakoľko cez integrované územné investície je to takmer nemožné, pretože malé obce nedokážu vytvárať integrované projekty, takisto je tam potrebné spolufinancovanie,“ objasnila a dodala, že problém je aj získavanie financií cez miestne akčné skupiny (MAS).

„V našom regióne je situácia taká, že polovica obcí ani nie je v MAS, čiže tieto malé obce budú mať veľký problém získavať finančné zdroje,“ doplnila Kubišová.

Stretnutie na úrovni vlády

„Kľúčové, aby sme dokázali v tomto roku prežiť, je pomoc zo strany štátu s dofinancovaním toho obrovského výpadku, ktorý bol spôsobený minulými vládami,“ konštatoval predseda ZMOS Jozef Božik s tým, že je šanca, aby sa už v lete uskutočnilo stretnutie na úrovni vlády.

Takéto stretnutie sa malo uskutočniť už po májovom rokovaní vlády v Handlovej, ale zmaril ho atentát na premiéra Roberta Fica. Rokovania v lete by podľa Božika mohli kvantifikovať, akým spôsobom sa tá situácia bude riešiť a koľko finančných prostriedkov by samosprávy mohli do konca roka dostať.

Diskutovalo sa aj o modernizačnom pláne

Na rokovanie ZMOS bol prizvaný aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, ktorý doplnil, že diskutovali aj o modernizačnom pláne.

V rámci neho by samosprávy počas 10 rokov rekonštruovali konkrétne úseky ciest, ktoré sa týkajú miest, obcí a krajov. Dobudovávali by sa vodovody, ktoré dnes chýbajú v mnohých samosprávach, investovalo by sa do kanalizácie, obnovovala by sa železničná doprava a ďalšie oblasti, ktoré sa týkajú života ľudí.

„Som veľmi rád, že sme sa na tom zhodli a budeme pokračovať na príprave takéhoto plánu, ktorý následne, verím, že predstavíme vláde a nájdeme zhodu aj s parlamentom aj s vládou,“ uzavrel župan.

Ďalšie témy rokovania

ZMOS rokoval aj na témy legislatívy, ako napríklad stavebnej legislatívy. Veľkou a zásadnou je podľa Božika téma prechodu kompetencií, resp. prechodu pôsobnosti materských škôl z režimu originálnych kompetencií do režimu preneseného výkonu štátnej správy a avizované odňatie ďalších finančných prostriedkov mestám a obciam v objeme 28,4 percenta z tých 70 percent, ktoré dostávajú ako výnos dane z príjmov fyzických osôb.

„Hovoríme o viac ako 800 miliónov. eur, kde sme jednoznačne návrh toho zákona nateraz odmietli,“ dodal predseda združenia samospráv.