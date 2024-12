Fico po samite v Bruseli: Politická vôľa na rozširovanie Únie chýba, západný Balkán dostal len pekné reči bez prísľubov

Predstavitelia krajín západného Balkánu dostali na pôde EÚ len pekné reči bez prísľubov. Uviedol to predseda vlády Robert Fico na tlačovej besede po samite v Bruseli. Ako zdôraznil, išlo o samit, ktorý sa dotýkal spolupráce EÚ s krajinami západného Balkánu a rozširovanie EÚ o tieto krajiny.

Premiér Srbsko podporil

„Najväčšie sklamanie zažil prezident Srbska Aleksandar Vučić, pretože očakával nejaké rozhodnutia už teraz v decembri. Veci sa odkladajú na január kvôli rozhodnutiu holandského parlamentu,“ priblížil Fico. Premiér vo svojom príhovore Srbsko podporil.

„Je to krajina, ktorá je dôležitá ako partner pre EÚ, napríklad môže poskytovať významné suroviny ako lítium pre výrobu bateriek. Ďalej je to krajina, ktorá pomohla EÚ pri ochrane hraníc pred nelegálnou migráciou. Mohol by som uviesť aj ďalšie dôvody, prečo by malo byť Srbsko prijaté do EÚ tak rýchlo, ako sa len dá,“ dodal predseda vlády.

Politická vôľa na rozširovanie EÚ nie je

Súčasne skritizoval aj priebeh spoločnej večere, na ktorej sa mali zúčastniť predstavitelia európskej rady, a teda premiéri a prezidenti spoločne s premiérmi a prezidentmi krajín západného Balkánu.

„Nepovažujem za správne, keď sa v polovičke večere polovica premiérov a prezidentov postaví a odíde preč. Mali iné stretnutie. Bavili sa o vysielaní vojsk na Ukrajinu. Myslím si, že zostali horké sliny v ústach predstaviteľov západného Balkánu. O to väčšie bolo ich sklamanie, keď takto skončil ich výlet do Bruselu,“ uviedol Fico s tým, že evidentne tu v súčasnosti nie je politická vôľa na rozširovanie EÚ. Dá sa podľa neho očakávať, že sa tento proces bude dlho naťahovať.