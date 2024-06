Festival Bratislava v pohybe ponúkne predstavenie pre teenagerov. Prepojí súčasný tanec s bojovými technikami

V utorok 25. júna 2024 o19.00 h sa v Telocvični v bratislavskej Novej Cvernovke predstaví nemecký súbor Free Radicals s inscenáciou Where the Boys Are. Choreografia izraelského tvorcu Yotama Peleda hravou formou prepája tanec s bojovými umeniami. Predstavenie je určené publiku mladých vo veku od 13 rokov. Hlavný program festivalu Bratislava v pohybe sa uskutoční už tradične až na jeseň, od 4. – 28. októbra 2024 a bude zameraný na prezentáciu tanečného umenia zo Španielska.

Pri príležitosti končiaceho sa školského roka sa rozhodli organizátori medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe odmeniť študentov, ale aj ich rodičov či učiteľov predstavením v netradičnom priestore školskej telocvične. Choreograf Yotam Peled so svojím súborom Free Radicals uvedú tanečnú inscenáciu Where the Boys Are, v ktorej dvaja tanečníci využívajú pohybový slovník rôznych bojových techník a postupne premieňajú arénu fyzického konfliktu na miesto, kde vzniká priestor pre citlivý a vnímavý kontakt. Zároveň divákom odhalia rôzne pohľady na vzťahy medzi mladými ľuďmi.

„Jedným z našich dlhodobých cieľov je osloviť aj mladú generáciu, ktorá má možno rešpekt pred súčasným tancom. Sme presvedčení, že práve predstavenie Yotama Peleda a Free Radicals osloví mladých, pretože je intenzívne, využíva rôzne fyzicky náročné techniky a tematicky sa zameriava na nadčasovú tému podoby vzťahu medzi dvomi ľuďmi,“ približuje predstavenie umelecká riaditeľka festivalu Miroslava Kovářová.

Foto: Bratislava v pohybe

Okrem Bratislavy súbor zavíta aj do Trnavy, kde sa predstavenie uskutoční 26. 6. o 11:30 v Mestskej športovej hale Trnava, a to v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v rámci ich nového projektu pre mladého diváka Teen Theatre Fest.

V predstavení, ktoré má 40 minút, zaznie aj text v angličtine. V závere je pripravená aj diskusia s tanečníkmi. Vstupenky si môžete zakúpiť cez https://predpredaj.zoznam.sk/…/yotam-peled-the-free…/

Predstavenie je súčasťou festivalu Bratislava v pohybe. Hlavný program 28. ročníka sa uskutoční od 4. – 28. októbra 2024 a zameria sa na prezentáciu súčasného tanečného umenia zo Španielska.

