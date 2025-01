Favoritom v Premier League „ruže nekvitli“, sklamaný bol Guardiola, Slot i Maresca - ZOSTRIHY

Po utorňajších (14.1.) zápasoch najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League 2024/2025 viacerí giganti pociťovali nespokojnosť.

Manchester City, FC Chelsea ani FC Liverpool nezvíťazili, a tak v táboroch týchto mužstiev bola mrzutosť nielen pre bodové straty, ale tiež pre nevyužitie zakopnutí v podaní konkurentov.

Nemá typy na bránenie

Utorok v Anglicku, na aký by tiež najradšej zabudli aj tipéri, odštartoval majstrovský Manchester City. Tím španielskeho kouča Pepa Guardiolu mal v Brentforde nakročené k štvrtému súťažnému triumfu po sebe.

Viedol 2:0, ale v záverečnej desaťminútovke dvakrát inkasoval a remízou 2:2 opäť pripomenul nedávne nepriaznivé obdobie, počas ktorého „Citizens“ v 13 súťažných zápasoch zaznamenali iba jedno víťazstvo a až deväť prehier.

„Za stavu 2:0 to musíme ‚zavrieť‘, ale nemáme také typy hráčov, ktorí by sa stiahli do šestnástky a bránili, takže to musíme robiť pomocou držania lopty. Neurobili sme správne rozhodnutia. V posledných 15 minútach sme navyše boli unavení, čo je normálne. Nemám však čo ľutovať. Ideme ďalej,“ vyhlásil Guardiola, ktorého zverenci sú v tabuľke na 6. mieste.

FC Chelsea viedol nad Bournemouthom po prvom polčase 1:0, no nakoniec v nadstavenom čase zachraňoval remízu 2:2.

„The Blues“ tak v lige nevyhrali už piaty zápas po sebe a postupne sa prepadli na 4. priečku. Majú 37 bodov a nepríjemne na nich dobiedza 35-bodové duo – vo forme hrajúci Newcastle United a ManCity.

„Myslím si, že sme si zaslúžili ďaleko viac. Hra bola úplne v našej réžii, ale po prvom inkasovanom góle sa všetko zmenilo. Odpadli sme. To je niečo, čo musíme zmeniť,“ povedal tréner Chelsea Enzo Maresca.

Pripomenuli zlatú éru

Nespokojnosť so získaným bodom prejavoval aj kouč FC Liverpool Arne Slot. Líder tabuľky remizoval 1:1 na trávniku Nottinghamu Forest, ktorý sa vďaka bodu prepracoval na priebežné 2. miesto za Liverpool, za ktorým zaostáva o šesť bodov.

„Boli sme vynikajúci. Brankár Nottinghamu predviedol niekoľko neuveriteľných zákrokov a obrancovia dobre zblokovali niektoré šance. Škoda, že sme nestrelili aj druhý gól,“ povedal Slot po pulzujúcom súboji, ktorý pripomínal zlatú éru týchto klubov, keďže Liverpool a Nottingham si v rokoch 1977 až 1981 podelili trofeje v Európskom pohári majstrov.