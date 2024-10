Fanúšikovia Wisly Krakov si z Bratislavy priviezli suvenír. Ukradli vlajku priaznivcom Manchestru City (video+foto)

Zápas futbalovej Ligy majstrov medzi ŠK Slovan Bratislava a Manchestrom City (0:4) bol sviatok pre fanúšikov oboch táborov a s priaznivcami slovenského ani anglického šampióna neboli problémy.

O tie sa však postarali podporovatelia poľského klubu Wisla Krakov, ktorí zavítali na zápas a počas duelu mali na štadióne na Tehelnom poli vyvesenú svoju vlajku.

Poliaci sa podľa webu sport.pl vrátili z Bratislavy s „korisťou“. Na sociálnych sieťach zverejnili záber, na ktorom majú na hlavách kukly a v rukách držia prevrátenú vlajku Manchestru City, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou ukradli priaznivcom z Anglicka. „

Wisláci sa z Bratislavy vracajú so svojou korisťou,“ uviedol profil Ave Wisla na platforme X.

Komentujúci neboli z tejto skutočnosti vôbec nadšení. Naopak, väčšina správanie chuligánov odsúdila. Medzi komentármi pod príspevkom sa objavili napríklad takéto: „Prečo sú glorifikované krádeže poľských fanúšikov…“, „A potom plačú, že ich celé Poľsko nechce na výjazdoch…“ či „O chvíľu vám zakážu aj Ligu majstrov v Bratislave a vaše jediné výjazdy budú na ryby…“.

Novinár televízie Canal+ Żelisław Żyżyński označil počin fanúšikov Wisly v slovenskej metropole za „hlúpy“.

„Nemôžem sa dočkať, keď väčšina chlapcov, ktorí používajú futbal ako výhovorku pre bitky, vyrastie a uvedomí si, aké je to hlúpe. Keď takéto situácie z futbalu zmiznú alebo takmer vymiznú. A nie, nepíšem len o poľských štadiónoch a tupcoch, ktorí páchajú zločiny na štadiónoch, pretože zbiť niekoho a kradnúť je zločin,“ napísal Żyżyński.

Co za patologia – i to wciąż w wielu klubach. To, że dziś pochwalili się poniżej goście w tych akurat barwach, nie ma nic do rzeczy.

Nie mogę się doczekać, aż większość gości, dla których futbol to pretekst do bijatyki, po prostu dorośnie i zrozumie, jakie to głupie. Aż takie… https://t.co/gS3sfkD9Ed

— Żelisław Żyżyński (@ZelekZyzynski) October 2, 2024