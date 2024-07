Fantázia je fialová. Harold a čarovná pastelka je v kinách

Napínavá zábava pre celú rodinu vstupuje do kín presne uprostred prázdnin s komédiou Harold a čarovná pastelka, vo vydarenom slovenskom dabingu. Od 1. augusta malých aj veľkých očarí láskavý príbeh o sile fantázie, priateľstva a odvahe prekonávať prekážky. Chlapec Harold pomocou svojej fialovej pastelky totiž dokáže vytvoriť celý svet. Lenže keď jeho kresby ožijú, dokážu vyvolať neuveriteľný chaos! No úplne najväčšie zmätky hrozia, ak sa čarovná pastelka dostane do nepovolaných rúk.

Foto: Itafilm

Magická fantázia v skutočnom svete

Ako Harold sa predstaví Zachary Levy (Shazam!), s hlasom Juraja Kemku. Pri dobrodružstvách mu asistujú Los a Dikobrazica, ktorí však mimo papiera dostanú ľudské telo. Los (Lil Rel Howery, Free Guy) teda nadšený nie je, zatiaľ čo Dikobrazica v podaní Tanye Reynolds (Sex education) od radosti prekypuje priam punkerskou energiou. Slovenské hlasy im požičali Roman Ferienčík a Barbora Chlebcová.

Harold sa vo svojom dobrodružstve spriatelí s tvorivým chlapcom Melom (Benjamin Bottani, dabuje ho Oliver Boublík) a jeho osamelou mamou Terry (Zooey Deschanel, v slovenčine Táňa Pauhofová).

Foto: Itafilm

Nie je fantázia ako fantázia

Hlasom Martina Zatoviča hovorí záporák Gary (komik Jemaine Clement, Flight of the Conchords), ktorý má o využití čarovnej pastelky úplne odlišné predstavy a robí všetko pre to, aby ju získal. Podarí sa zachrániť Haroldov svet, aj ten náš? Rozhodne sa v dramatickom súboji a ty si ho nenechaj ujsť už vo štvrtok 1. augusta v kine.

Foto: Itafilm

Čo by si nakreslil, nakreslila ty?

Ozaj, už ťa niekedy napadlo, aké by to bolo, nakresliť si na raňajky zmrzlinu, a normálne by sa dala zjesť? Alebo by si si nakreslil mega dobrú motorku a zrazu by si sa na nej preháňal po cestách? Možno chceš vlastné coolové zvieratko, čo ja viem… drakojaštegátora? Pavúkovčelu? Aké by to bolo, keby tvoja kresba ožila? Ak svoju kresbu odfotíš a pošleš do súťaže „Nakresli si hračku“ na sutaz@itafilm.sk do konca augusta, s trochou šťastia ti Itafilm dá vyrobiť hračku práve podľa tvojho obrázku. Alebo ti domov bude chodiť obľúbený detský časopis, či vezmeš kamošov do kina. Presné pravidlá a zoznam cien nájdeš na https://www.itafilm.sk/sutaz-harold.

Trailer:

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 1. AUGUSTA 2024!

Informačný servis