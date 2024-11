Extraligista zo Žiliny nepostúpil na finálový turnaj Kontinentálneho pohára (video+foto)

Hokejisti Žiliny sa neprebojovali na januárový záverečný turnaj Kontinentálneho pohára. V domácom prostredí totiž v E-skupine obsadili až tretiu priečku zo štyroch tímov, pričom ďalšej sa dostali dva najúspešnejšie kolektívy. „Vlci“ v troch dueloch počas troch dní získali päť bodov.

Zverenci trénera Milana Bartoviča v piatok zdolali kazašský Arlan Kokšetau 4:3 po predĺžení, o deň neskôr podľahli waleskému Cardiffu Devils 1:4 a na postup im nestačil ani nedeľňajší triumf nad talianskym klubom Rittner Buam 5:0.

Dubek zneškodnil 21 striel

Žilinčania už pred záverečným vystúpením na podujatí vedeli, že nemôžu postúpiť. Rozhodlo o tom víťazstvo tímu z Kazachstanu nad zástupcom z Walesu 6:3.

Hlavný kouč sa preto rozhodol šetriť brankárov Connora LaCouveeho a Andreja Košarišťana. Príležitosť dostal iba 19-ročný Michal Dubek, bratislavský rodák absolvoval debut medzi seniormi a nesklamal. Zneškodnil všetkých 21 striel súpera.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Pred zápasom sme vedeli, že nemôžeme postúpiť, preto sme si chceli vyskúšať niektoré veci, ktoré sme potrebovali do našej súťaže a pošetriť aj niektorých hráčov. Vyhrali sme zaslúžene. Chcem pogratulovať Mišovi Dubekovi k čistému kontu pri premiére za mužov,“ uviedol Bartovič podľa oficiálneho webu slovenského extraligistu.

Každá strela bola ťažká

Mladý brankár sa o svojej nominácii na zápas dozvedel až na konci prvého nedeľňajšieho duelu.

„Keď Kazachovia dali na 4:3 tesne pred koncom a my sme stratili šancu na postup. Stretnutie som si náramne užil. Chalani ma pred zápasom povzbudili a v pomohli mi vychytať čisté konto. Určite si to budem pamätať do konca života. Každá strela bola ťažká,“ poznamenal.

Na finálový turnaj KP postúpili zo „žilinskej“ skupiny Kokšetau a Cardiff, z dánskeho Aalborgu zostali v hre o trofej francúzsky Grenoble a poľské Katovice.