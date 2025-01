Eurokomisár pre energetiku kvituje schôdzku s Ficom o tranzite plynu

Eurokomisár pre energetiku Dan Jörgensen hodnotí pozitívne štvrtkový rozhovor v Bruseli so slovenským premiérom Robertom Ficom. Tvrdí, že mali „dobrú a otvorenú diskusiu o energetickej situácii a širších dôsledkoch ukončenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu“.

Avizoval pritom ďalší dialóg. „O týchto otázkach budeme naďalej úzko diskutovať na politickej aj technickej úrovni medzi Slovenskom a Európskou komisiou,“ uviedol Jörgensen vo vyhlásení na webe Európskej komisie.

Good meeting with 🇸🇰 PM Fico today on the energy situation following the end of the 🇷🇺 gas transit via 🇺🇦. While there is no security of supply issue for 🇪🇺, we discussed economic concerns for 🇸🇰. Read here our joint statement: https://t.co/XbqGNKq9ti

— Dan Jørgensen (@DanJoergensen) January 9, 2025