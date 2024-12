Enterprise Investors investuje do strategickej konsolidácie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Poľsku

Fond Enterprise Investors Fund IX (EIF IX) vyčlenil až 25 miliónov eur na investície do rozvoja ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Poľsku so zameraním na konsolidáciu a modernizáciu zdravotníckych zariadení v menších a stredne veľkých mestách.

Fond Enterprise Investors Fund IX (EIF IX) vyčlenil až 25 miliónov eur na investície do rozvoja ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Poľsku so zameraním na konsolidáciu a modernizáciu zdravotníckych zariadení v menších a stredne veľkých mestách. Cieľom je vytvoriť životaschopnú a ziskovú firmu súbežne so zabezpečením dobrej dostupnosti pre pacientov a vysokej kvality zdravotníckych služieb.

Projekt sa začína akvizíciou miestnej kliniky NZOZ Śródmieście-Biały Kamień v meste Wałbrzych v západnom Poľsku, ktorá poskytuje primárnu starostlivosť a špecializované konzultácie miestnej verejnosti na dvoch klinikách. O podobných akvizíciách sa rokuje vo viacerých ďalších mestách a sfinalizujú sa začiatkom budúceho roka. Prevzaté kliniky budú naďalej poskytovať starostlivosť svojim pacientom, pričom budú postupne rozširovať rozsah služieb a súbežne investovať do modernej infraštruktúry, IT nástrojov a konečného výstupu pre pacienta.

Dobré výsledky Enterprise Investors v oblasti investícií do sektora zdravotnej starostlivosti podčiarkuje úspešný rozvoj spoločnosti Nu-Med, ktorá narástla z jedného rádioterapeutického centra na popredného poskytovateľa onkologickej starostlivosti na štyroch klinikách a v tomto roku bola predaná spoločnosti Affidea. Len nedávno Enterprise Investors investovali do spoločnosti Scan Lab, najväčšieho digitálneho laboratória zubnej protetiky v Poľsku. Tieto príklady odrážajú odborné znalosti firmy v oblasti inovácií, kvality a tvorby hodnôt v investíciách do zdravotníctva.

O spoločnosti Enterprise Investors

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov, ktoré investovali 2,3 mld. eur do 158 spoločností a ukončili 140 investícií. www.ei.com.pl/sk

