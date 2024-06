Elektrizujúca jazda Bad Boys: Na život a na smrť začína v kinách už tento štvrtok

Vysoko-oktánová akčná zábava Bad Boys: Na život a na smrť do kín vtrhne už vo štvrtok 6. júna.

Nerozluční parťáci Mike Lowry (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence), drsní detektívi z proti-drogového v Miami, majú v tejto časti famóznej franšízy za pätami kartely aj políciu. Snažia sa očistiť meno svojho zosnulého šéfa a pri tom sa sami stanú podozriví zo spolupráce so zločincami. Koľko pravidiel budú musieť porušiť, aby dokázali pravdu a prežili?

Foto: Itafilm

Naz Perez z Fandago píše, že „Bad Boys: Na život a na smrť sú doposiaľ najlepší Bad Boys“ a pridáva, že „chémia medzi Willom a Martinom by sa mala učiť na školách.“ Dominic Griffin (Looper) zase, že „Bad Boys: Na život a na smrť zanecháva pocit, ako by celá franšíza práve začínala.“

Výbušná zmes adrenalínu a humoru stojí za to. Filmoví tvorcovia stavili na chémiu medzi Willom a Martinom, primiešali povestné vzájomné doberačky, dramatické konflikty so záporákmi aj zošnorovanými kolegami, vymakanú bombastickú akciu v svižnom tempe a fakt husté zábery, ktoré vás vtiahnu priamo do deja.

Foto: Itafilm

Zavolajte kamošom a vychutnajte si spolu zábavnú akčnú jazdu Bad Boys: Na život a na smrť na veľkom plátne už od štvrtka 6. 6. Kiná už určite chystajú patričné zásoby punkancov na leto.

Ozaj, to s kvapalinou do ostrekovačov radšej neskúšajte.

Trailler:

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 6. JÚNA 2024

Informačný servis