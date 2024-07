Electronic Beats festival v Bratislave: Najlepšie slovenské a zahraničné DJky elektronickej hudby pod Starým Mostom

Už 25. júla sa opäť uskutoční ďalšie podujatie v cykle Electronic Beats, ktoré milovníkom elektronickej hudby ponúkne nezabudnuteľný zážitok. Pripravte sa na elektronické tanečné beaty a pripojte sa k stovkám fanúšikov, ktorí už minulý rok zažili neopísateľnú atmosféru európskych DJov. Tento rok sa o zábavu postarajú tie najlepšie slovenské a zahraničné DJské hviezdy elektronickej hudby.

Veľké mená slovenskej aj zahraničnej elektronickej scény

Tento rok môžu fanúšikovia očakávať čisto ženskú zostavu DJov, ktoré predvedú živé sety plné extatickej energie. Okrem zvučných slovenských mien undergroundovej elektronickej hudby, sa predstavia aj zahraničné mená klubovej scény. Otvárací set si zoberie slovenská DJ Wyme, ktorá sa postará o správne navodenie popoludňajšej atmosféry. Nasledovať bude b2b set Neraev a Microchic aj podvečerný set Murkezzi. DJka Neraev získala prestížnu cenu Radio Head v kategórii Elektronická hudba / Nahrávka roka 2023 za song „Who’s Irene?“ Vrcholom večera bude holandská DJka Ki/Ki a nemecká DJka, speváčka a skladateľka Horsegiirl, ktorá skrýva svoju identitu za maskou konskej hlavy.

Foto: Electronic Beats

Program Electronic Beats / 25.7.2024 / Pod Starým mostom – Bratislava

15:00 – 16:30: Wyme

16:30 – 18:00: Neraev b2b Microchic

18:00 – 19:15: Murkezzi

19:15 – 20:45: KI/KI

20:45 – 22:00: Horsegiirl

VOĽNÝ VSTUP do naplnenia kapacity podujatia.

Foto: Electronic Beats

Dve Afterpárty do skorých ranných hodín

Podujatie však zďaleka nekončí o 22:00. Na Tyršovom nábreží síce prestanú DJky hrať o tejto hodine, ale Telekom pripravil ešte dve afterpárty, ktoré sa budú odohrávať na rozličných miestach v Bratislave.

Prvá afterpárty sa odohrá v neďalekom Subdecku (blízko Starého mosta) a ponúkne mix trance, eurodance i hardgroove. Na tejto afterpárty vystúpia Apwire Lab, Whithe, Wnchz i FVLCRVM.

Druhá afterpárty sa odohrá vo WAX2, kde bude mix starého a nového techna. Na túto akciu prinášame parádnu kombináciu old school DJs, ktorí hviezdili na scéne už v 90. rokoch – ako napríklad Toky a Loktibrada! Do toho sa hlásia o pozornosť new school techno a nové tváre ako SJ Yellow a Miklei.

Informačný servis