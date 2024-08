Do kín prišlo Tiché znamenie – Channing Tatum v ňom pozýva dievčatá na súkromný ostrov

Toto leto bude plné spomienok… Alebo nie? Do kín práve teraz prichádza tajuplný film, v ktorom si ničím nebudeme môcť byť celom istí a isté… Tiché znamenie je mysterióznym psychologickým trilerom, v ktorom sa obľúbený herec Channing Tatum stane charizmatickým bohémom, ktorého pozvanie na dovolenku skrátka nebudete môcť odmietnuť. Možno to však v konečnom dôsledku budete ľutovať…

Foto: Continental film

Keď sa miliardár Slater King stretne s čašníčkou Fridou na svojom slávnostnom večierku, pozve ju, aby sa aj s kamarátkou pripojila k nemu a jeho priateľom, a spoločne sa vydali na parádnu dovolenku – stráviť pár dní na jeho súkromnom ostrove. Dievčatá nadšene súhlasia, no pobyt sa postupne ukáže byť troch iný od toho, čo očakávali. Keď sa začnú diať zvláštne veci, Frida musí spochybňovať svoje vnímanie reality. Na tomto mieste čosi nie je v poriadku. Ak sa chce dostať z „dokonalej“ párty živá, bude musieť odhaliť pravdu.

Channinga Tatuma v ústrednej úlohe netreba predstavovať, slovenskému publiku je známy z filmov o striptérovi Magic Mikeovi,, ale hviezdi napríklad aj v najnovšom komiksovom veľkofilme Deadpool & Wolverine. Scenár Tichého znamenia označil za vzrušujúci a o svojej úlohe Slatera Kinga hovorí: „Takmer s každým chlapíkom, ktorého som kedy hral, som sa mohol nejakým spôsobom prepojiť. Ale pri Slaterovi nie je nič, čo by ste mohli milovať. Skrátka nič, je to čistý psychopat.“

Foto: Continental film

Iskriť to na plátne bude medzi Tatumom a herečkou Naomi Ackie, ktorú sme mohli nedávno vidieť v hlavnej úlohe životopisného filmu o Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody, alebo aj v sci-fi snímke Star Wars Vzostup Skywalkera. V najbližších rokoch ju čaká viacero veľkých úloh vo najväčších produkciách a hollywoodski znalci jej predpovedajú výraznú kariéru.

V ďalších úlohách sa objavia Christian Slater (Pravdivá romanca, Šesť svadieb a jeden pohreb, Mr. Robot), Kyle MacLachlan (Modrý zamat, Sex v meste, Twin Peaks), Geena Davis (Beetlejuice, Thelma a Louise, Klinika Grace) či Haley Joel Osment, ktorého si pamätáme ako chlapca z filmu Šiesty zmysel, no v jeho najnovšej, radikálne odlišnej úlohe ho možno ani nespoznáme!

Triler Tiché znamenie je podľa prvých ohlasov zo sveta mimoriadne vydareným režisérskym debutom herečky Zoë Kravitz, dcéry známeho hudobníka Lennyho Kravitza. Prví diváci a kritici oceňujú silnú hlavnú myšlienku, hravé spracovanie, poriadny „drive“ a vynikajúci herecký ansámbel. O režisérke dokonca v recenzii na rešpektovanom portáli Variety napísali, že je „totálnou filmárkou“! Do slovenských kín jej debutovú snímku priniesla distribučná spoločnosť Continental film.

Trailer filmu: