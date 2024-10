Do kín prichádzajú animovaní Transformers Jedna. Animácia ponúkla možnosti, aké by hraný film nikdy neumožnil

Príbeh legendárnych ,,Transformerov,, sa vracia k svojim koreňom. Diváci zistia, ako sa zrodilo nepriateľstvo medzi Optimom Primom a Megatronom, a prečo museli opustiť rodnú planétu Cybertron. Akcia, dobrodružstvo, napätie a ešte aj posolstvo – to všetko v sebe nesú Transformers Jedna, ktorí do kín prídu už 10. októbra.

Predtým, ako sa stali slávnymi Transformermi, boli Orion Pax (budúci Optimus Prime) a D16 (budúci Megatron) obyčajnými mechanickými obyvateľmi planéty Cybertron, ktorí nemali schopnosť sa transformovať. Zatiaľ čo D16 plne rešpektoval všetky pomerne prísne predpisy platné v jeho svete, Orion Pax ich porušoval, ako len mohol. Napriek tomu boli najlepšími priateľmi, ktorí by pre toho druhého strčili ruku do ohňa. Vďaka súhre nešťastných okolností a Optimovej dobrodružnej povahe sa ocitnú na úteku pred spravodlivosťou, kde sa k nim pridajú aj hračička Bumblebee a drsniačka Elita1. Spoločne sa vydávajú na miesta, kde sa zrodila ich planéta do zakázaného kúta sveta skrytého pred očami bežných smrteľníkov. Práve tam objavia legendárneho bojovníka Alpha Triona, ktorý ich domovinu odnepamäti chráni a práve od neho štvorica dobrodruhov získa schopnosť ľubovoľne sa transformovať. Kým sa však stačia náležite „vyblázniť” musia nadobudnuté zručnosti použiť na oveľa dôležitejšie účely. Cybertron sa ocitol v smrteľnom nebezpečenstve a zachrániť ho môžu len tí, ktorí sú skutočne výnimoční. Musia však držať pri sebe, čo je rovnako náročná úloha, ako záchrana sveta.

Po úspešnej sérii hraných Transformerov, ktorá pozostáva zo šiestich dielov a jedného samostatného filmu – Bumblebee, prichádza animovaná verzia, ktorá má byť štartom plánovanej trilógie. „Celý film sa odohráva na Cybertrone, nie sú v ňom žiadni ľudia, iba roboti, animácia bola skrátka najprirodzenejšia voľba,“ vysvetľuje režisér Josh Cooley, ktorého novinka má svojou hravosťou ambíciu zacieliť na širšie rodinné publikum.

Pozrite si trailer tu:

Transformers Jedna, prvý animovaný celovečerný film od roku 1986, prinesie nový pohľad do sveta Transformerov a prenesie divákov milióny rokov späť na domovskú planétu milovaných behemotov Cybertron, aby odhalil pôvod Optima Primea a D16. Lorenzo di Bonaventura, producent všetkých ôsmich filmov o Transformeroch povedal, že na myšlienke o pôvode sa pracuje od začiatku série: „Vždy sme však vedeli, že nie je reálne, aby to bol hraný film. Animácia nám dala možnosť robiť veci, ktoré sme nikdy nemohli, napríklad vytvoriť úplne nový svet, ktorý sme nikdy predtým nevideli, ale ktorý pôsobí organicky.”

Výkonný producent Zev Foreman, šéf filmovej divízie spoločnosti Hasbro, je fanúšikom tejto série od detstva a túžil sa pustiť do príbehu, o ktorom vedel, že naň ľudia čakajú. „Súperenie medzi Optimusom Primom a Megatronom je legendárne, ale ľudia nikdy nepoznali dôvody, ktoré sa za ním skrývajú – až doteraz,“ vysvetlil. „Budú môcť sledovať, ako sa naše hlavné postavy vyvíjajú od svojich mladších čias až po kultové postavy, ktoré poznajú. Prvýkrát v nich uvidíme skutočné emócie a myšlienky.”

Od prvého stretnutia producenti vedeli, že na réžiu tohto filmu existuje len jedna voľba a tou je Josh Cooley, veterán Pixaru a držiteľ Oscara® za Toy Story 4. Producent Mark Vahradian povedal: „Vždy chcete režiséra, ktorý rešpektuje minulosť série, ale zároveň dôveruje vlastným inováciám. Josh získal Oscara® za film o hračkách. Aj my sme mali hračky, ale tie naše boli staršie, väčšie a agresívnejšie. Bol pripravený na túto výzvu. A čo je ešte dôležitejšie, ako brilantný scenárista a režisér bol ochotný preskúmať osobné nádeje a sny našich mimozemských robotov, čo sme v hraných filmoch, kde sa Autoboti sústredili výlučne na ochranu ľudstva, robili len zriedka.“

Vďaka svojmu animovanému charakteru má film Transformers Jedna šancu stať sa filmovou príležitosťou pre celú rodinu, ktorá si môže tento zážitok – a zároveň spoločné diskusie po ňom – dopriať spolu.

Do slovenských kín film prichádza v pôvodnej verzii s titulkami, ale aj v dabovanej verzii. Diváci v origináli budú môcť počúvať hlasy takých hviezd, akými sú Chris Hermsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi a ďalší. V slovenskom znení si diváci vychutnajú výkony Tomáša Maštalíra, Tatiany Pauhofovej, Filipa Tůmu, Martina Mňahončáka a ďalších.

Animovaný sci fi film Transformers Jedna prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 10. októbra.

