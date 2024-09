Do kín prichádza Rozzum v divočine – dojemný príbeh robota, v ktorom príroda prebudí ľudskosť

Čo sa stane robotovi, keď sa ocitne na opustenom ostrove? Štúdio DreamWorks Animation, tvorcovia série Ako si vycvičiť draka, tvrdí, že v animovanom dobrodružstve Rozzum v divočine nájde hlavná hrdinka okrem iného aj srdce. Do kín prichádza 26. septembra.

Robotka z produktovej série „Rozzum” (pre priateľov Roz) bola skonštruovaná tak, aby spoľahlivo plnila úlohy svojich ľudských zadávateľov. Keď ju však nehoda uväzní na neobývanom ostrove, netuší, ako naložiť s novonadobudnutou slobodou. Zároveň sa musí adaptovať na nehostinné podmienky kúska zeme uprostred oceánu, ktorú obývajú výhradne zvieratá. Roz, našťastie, disponuje natoľko pokročilým softvérom, že pre ňu nie je problém naučiť sa komunikovať a spolupracovať s miestnymi obyvateľmi. Dokonca sa stane adoptívnou matkou osirelého húsatka Brightbilla. Všetky jej zážitky a skúsenosti postupne vedú k poznaniu, že tam, kde predtým bol len bezchybný počítačový program, sú teraz myšlienky, názory, nápady a najmä pocity, ktoré sú občas nedokonalé. Skrátka, robotické dievčatko sa vo svete bez ľudí poľudštilo. Obavy má hlavne z výrobcov robotov, ktorým chýba jeden stroj a usilovne po ňom pátrajú, ako aj zo starostlivosti o adoptívneho syna Brightbilla. Toho musí pripraviť na odlet do teplých krajín skôr, ako príde zima.

Pozrite si trailer tu:

Sci-fi animovaná rozprávka od tvorcov Ako si vycvičiť draka bol vytvorená na základe knižnej predlohy Petera Browna. Ilustrovaný román Petra Browna The Wild Robot ( Divoký robot ), ktorý prvýkrát vyšiel v roku 2016, sa stal fenoménom a dostal sa na prvé miesto v rebríčku bestsellerov New York Times. Kniha odštartovala trilógiu, ďalšími sú knihy The Wild Robot Escapes (Divoký robot uniká) a Wild Robot Protects (Divoký robot chráni). Spisovateľ a ilustrátor v jednej osobe, Peter Brown, bol za prácu na sérii Divoký robot a za ďalšie bestsellery ocenený viacerými významnými knižnými cenami, medzi inými New York Times Best Illustrated Book Award.

Príbeh síce pôsobí pomerne jednoducho, tvorcovia však poukazujú na zaujímavý vzťah techniky a technológie a živočíšneho sveta, súčasťou ktorého sme aj my – ľudia. Toho, čo znamená byť živý a prepojený so všetkým živým. Bola to totiž práve Roz, ktorá zapríčinila, že Brightbill ostal sám. Nešťastnou náhodou zničila celé husacie hniezdo, s výnimkou jedného vajíčka. Podujme sa na výchovu malého húsaťa a s prosbou o pomoc sa obráti na lišiaka Finka. Brightbill ale jedného dňa dospeje a dozvie sa pravdu o tom, prečo vyrastal bez rodiny. Ovplyvní to jeho city a vzťah k Roz. Ako to bude schopná uchopiť Roz ako stroj?

Foto: CinemArt SK

Film bol prvýkrát uvedený na svetovej premiére počas otváracieho dňa Toronto International Film Festival 8. septembra 2024. Získal veľmi dobré kritiky a skvelé ohlasy od svetových recenzentov, z ktorých sa mnohí zhodli na tom, že majú nový obľúbený animák.

„Dojemný rodinný film, ktorý pripomína niekoľko klasických filmov tohto žánru a zároveň prináša nový pohľad na modernú rodinu, prijatie samého seba a rozlet na vlastnú päsť,” napísal Tim Grierson zo Screen International.

„Rozzum v divočine je nielen jedným z najlepších filmov roku 2024, ale táto silne dojemná a pútavo zábavná záležitosť sa radí aj medzi najlepšie animované diela posledného desaťročia,” hovorí Leigh Paatsch z austrálskeho Herald Sun.

„Je to skutočný rodinný film pre všetky vekové kategórie, vizuálna nádhera plná úprimného humoru a srdečnosti,” napísal Nick Johnston pre Vanyaland.

Animákom bol nadšený aj Jack Martin, ktorý v magazíne Film Feeder napísal: „Sandersova adaptácia rovnomennej knihy Petra Browna je jednoducho jednou z najlepších vecí, ktoré kedy vyšli z dielne DreamWorks.”

Animovaný film bude pretkaný kvalitnou hudbou, medzi hlasmi budú diváci počuť aj Petra Sklára, Martina Klinčúcha, Filipa Tůmu, Martina Mňahončáka, Gabrielu Dzuríkovú, Olivera Oswalda či Emmu Drobnú.

Foto: CinemArt SK

Animovaný film Rozzum v divočine prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 26. septembra.

Informačný servis