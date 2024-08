Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2024 sa na Slovensku rušia, organizátori boli odignorovaní ministerstvom kultúry

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) 2024 na Slovensku sa rušia, dôvodom je nečinnosť rezortu kultúry. Slovensko sa zaviazalo, že bude organizovať DEKD podpísaním Európskeho kultúrneho dohovoru v roku 1993.

Ministerstvo kultúry SR ňou poverilo občianske združenie ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska. Ministerstvo dlhodobo zabezpečovalo financovanie cez dotačný systém Obnovme si svoj dom.

Dni sa konali od roku 1993

Informovali o tom prezidentka ICOMOS Slovensko Ľubica Pinčíková a predseda Združenia historických miest a obcí Slovenska Pavol Balžanka s tým, že ich snaha o komunikáciu o budúcnosti podujatia je tentokrát vedením rezortu kultúry ignorovaná a doposiaľ neposkytlo ani finančnú podporu. Organizátori sú preto nútení DEKD 2024 zrušiť.

„DEKD sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. SR sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993,“ pripomenuli organizátori a vysvetlili, že cieľom podujatia je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvýšiť o ňom povedomie a informovať verejnosť o potrebe jeho ochrany.

Každoročne v septembri

Cieľom je tiež podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

„Tento cieľ je možné dosiahnuť cez sprístupnenie zvyčajne neprístupných pamiatok, prezentáciu bežne prístupných pamiatok ,v inom svetleʻ, organizovanie seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami,“ priblížili organizátori a spresnili, že do podujatia sa môžu zapojiť s aktivitami štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

Podujatie sa koná každý rok v septembri, a to v kontexte vybranej celoeurópskej témy, ktorej akceptovanie jednotlivými štátmi je dobrovoľné. V roku 2017 sa v rámci podujatia zorganizovalo 274 aktivít, v roku 2018 ich bolo 403, v roku 2019 sa podarilo 418 aktivít a v roku 2020 ich bolo takmer 300. Ostatné roky do to bolo do 270 aktivít.

Dúfajú v obnovu spolupráce

Ako Pinčíková a Balžanka pripomenuli, organizácia jednotlivých podujatí na dobrovoľnej báze a ich finančné zabezpečenie je v réžii organizátora. Podmienkou zaradenia aktivity do centrálnej databázy DEKD je označenie miesta aktivity v čase konania logom DEKD.

„Napriek zrušeniu centrálnej koordinácie DEKD na Slovensku pre rok 2024 vyzývame organizátorov kultúrnych aktivít konaných v mesiaci september, aby ich označili logom DEKD a pomohli tak zachovať kontinuitu tohto podujatia,“ uzavreli Pinčíková a Balžanka s dúfaním, že v budúcom roku 2025 sa spolupráca obnoví.